La Princesse Charlène visite le Centre d’accueil de jour franco-monégasque de pédopsychiatrie à Beausoleil

Il s’agit d’un bâtiment de 650 m2, totalement réhabilité, situé avenue du Professeur Langevin.

Aux côtés du Prince Albert II, de plusieurs ministres monégasques, du maire de Beausoleil, Gérard Spinelli de Romain Alexandre, Directeur Départemental de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca) ainsi que d’une délégation de la Fondation Lenval, la Princesse a découvert cette bâtisse entièrement rénovée.

Les travaux effectués permettront une prise en charge ambulatoire globale de jour des enfants et adolescents souffrant de troubles sévères du spectre autistique, du développement et de la personnalité, jusqu’à l’âge de 18 ans.

Le Couple Princier a pu rencontrer et échanger avec les équipes présentes sur site qui Leur ont présenté le fonctionnement de l’établissement qui prévoit notamment des prises en charge pluridisciplinaires permettant aux spécialistes de porter un regard différent sur l’enfant concerné et d’enrichir leur évaluation.

La capacité d’accueil est de 35 places, dont 17 réservées aux enfants résidents ou scolarisés en Principauté. Les enfants et adolescents résidents ou scolarisés en Principauté présentant ces troubles peuvent être accueillis au sein de ce nouvel établissement exclusivement sur adressage d’un pédopsychiatre du Centre Plati de Monaco, Pôle Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire (DASA).

Christophe Robino souligne que « cet hôpital de jour est le fruit d’une étroite collaboration le Gouvernement Princier et le Gouvernement de la République française ainsi que les services de la Commune de Beausoleil et de la Fondation Lenval. L’engagement pour le bien-être et le développement de chaque enfant est au cœur de cette initiative. Afin de fournir un environnement sûr, inclusif et thérapeutique où chaque enfant peut s’épanouir en collaboration avec des experts et des programmes adaptés à chacun. L’objectif étant de travailler au côté des familles pour offrir un soutien de proximité holistique et durable à ces enfants qui en ont besoin. »