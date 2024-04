La Saint-Georges célébrée autour des policiers monégasques

Le Ministre d’État, Pierre Dartout, était présent ainsi que de nombreuses personnalités de la Principauté au coeur de l’église Sainte-Dévote.

Ces hommes et femmes assurent la sécurité du pays et de ses habitants toute l’année. Ce mardi 23 avril, jour de la Saint-Georges, était l’occasion de mettre à l’honneur le travail des policiers.

« C’est une manifestation très importante pour nous. Le Prince Rainier III nous avait placés sous la protection de Saint Georges en 1997, et en 2022, le Prince Albert II à l’occasion des 120 ans de la naissance de la Sûreté Publique nous a permis de donner une dimension supplémentaire à cette célébration », a livré Richard Marangoni, dans un entretien accordé à Monaco Info.

La sécurité du Grand Prix de Monaco

La Sûreté Publique sera comme chaque année davantage sollicitée avec l’arrivée des beaux jours et des grandes manifestations monégasques, à commencer par les trois Grand Prix qui se jouent dans les rues de Monaco.

« C’est une organisation tout à fait particulière puisque les effectifs travaillent sur des vacations de 12 heures, avec une vacation de jour et une vacation de nuit. Cela est contraignant et pénible, mais les personnels sont toujours très investis et motivés », poursuit le Contrôleur Général de la Sûreté Publique.

Les agents se tiennent prêts également pour la suite du calendrier qui sera rythmé par le Tour de France 2024, dont la dernière épreuve partira de Monaco – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Pour la petite histoire, le culte de Georges est né en Orient et a été diffusé en Occident via les croisades. Georges, qui serait né en Cappadoce vers 280, devint d’ailleurs un des saints patrons de Gênes, Venise et Barcelone, puis celui de l’ordre Teutonique et le saint national de l’Angleterre.

II est dit que, très jeune, il s’engagea dans l’armée romaine et que son courage lui valut d’être nommé tribun. Saint Georges est, dans toute la chrétienté, le patron des chevaliers, il est toujours vivace dans certains territoires comme la Principauté de Monaco, la Grèce et la Russie. (Source : École de Police de la Sûreté Publique de Monaco)