Les acteurs du metaverse se réuniront au MEWS 2024 à Nice

Le Metaverse Entertainment World Summit (MEWS), réunit les leaders du Web3 dans un événement d’échange autour des tendances et des avancées de cette technologie.

Du 14 au 17 mai, le MEWS vous donne rendez-vous au Negresco pour participer à l’évènement mondial du metaverse. Après l’édition passée au Monte-Carlo One, la prochaine promet d’être tout autant passionnante. Elle accueillera les talents du Web3, parmi des créateurs de contenu, des chefs d’entreprises ou encore des investisseurs. Ce secteur technologique englobe des sujets majeurs du monde de demain, comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle.

Seront notamment présents, Sebastien Borget, PDG de SandBox, Samantha Tauber, créatrice de contenue, le réalisateur Adam Mors, Mark Zuckerberg ou encore Samara Cohen. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour certain de présenter leur performance en avant-première, comme Midnite on Mars, AI for Music ou Augmented Riviera.

Les trois jours de l’évènement, comblés de présentation et d’échange, accueilleront également une soirée de Gala. Soutenu par les sponsors du MEWS, ce gala de charité permettra de récolter des fonds pour l’association Monaco AVC, un organisme de prévention contre les accidents vasculaire cérébraux, de réhabilitation et de développement de meilleurs traitements.

Enfin, cette cérémonie sera l’occasion de récompenser les meilleurs acteurs du metaverse lors des MEWS Awards. Dix catégories de nominés seront présentées, parmi le sport, l’innovation, la musique ou encore le meilleur monde.