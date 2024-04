Ligue 1 : Les mots d’Adi Hütter et Ismail Jakobs avant AS Monaco/Stade Rennais

Adi Hütter et Ismail Jakobs se sont présentés en conférence de presse avant AS Monaco/Stade Rennais (Photos © AS Monaco)

L’entraîneur monégasque et le latéral de l’AS Monaco étaient présents ce vendredi après-midi en conférence de presse, à deux jours (dimanche 17h05) du choc face au Stade Rennais au stade Louis-II. Extraits.

Publicité

Son regard sur le Stade Rennais

« Cette formation possède beaucoup de joueurs capables de changer le visage d’un match, en plus de pouvoir s’appuyer sur plusieurs systèmes différents. Ils défendent bien, que ce soit en bloc médian ou plus bas, et sont très bons en contre-attaque et même sur coups de pied arrêtés. Nous savons que ce sera un match très difficile. »

Le point sur les retours de blessures

« Depuis quelques semaines, nous récupérons beaucoup de joueurs, puisque Caio Henrique va également reprendre l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Il ne reste donc plus que Guillermo Maripán out, qui devrait reprendre d’ici deux ou trois semaines. Nous sommes contents d’avoir tout le monde à disposition, et ce sera d’ailleurs crucial dans l’optique du sprint final. »

Le style de jeu de l’équipe

« Je prônerai toujours un football offensif, peu importe la qualité de l’adversaire, car je n’aime pas les matchs ennuyants. Je préfère prendre des risques et gagner 5-2 plutôt que de voir un mauvais 1-0. J’aime l’idée de développer un football inspirant, attractif. Et je peux vous dire qu’il n’est pas évident de jouer l’AS Monaco en ce moment. »

Ismail Jakobs : « Un seul objectif : la Ligue des champions »

Les difficultés à domicile

« C’est une question qui est beaucoup posée en ce moment. C’est vrai que l’on n’a pas gagné à domicile depuis plusieurs rencontres (depuis le 3 décembre face à Montpellier) mais je pense qu’il n’y a pas de problème. Je trouve que nous avons plutôt bien joué ces derniers temps mais nous avons manqué de finition. J’espère que l’on pourra changer ça dès dimanche face à Rennes. »

Les objectifs de fin de saison

« Cette saison est différente de celle de l’an dernier. Il y avait la Coupe du monde et la Ligue Europa, nous avions plus de matchs à jouer. A la fin, il y a peut-être eu une perte d’énergie qui nous a coûté l’Europe. Cette saison, je sens qu’à l’entraînement et en match, tout le monde est concentré sur un seul objectif : la Ligue des champions. Nous sommes très en forme et j’ai un bon sentiment pour ce sprint final. Avec ce qui s’est passé l’an dernier, ça nous motive encore plus. »

Ses performances avec le club

« J’ai parfois eu des périodes compliquées mais cela m’a rendu plus fort. Cette saison, j’ai la chance de beaucoup jouer et je viens d’atteindre récemment les 100 matchs. C’est une fierté de franchir ce cap dans un club comme l’AS Monaco. Je me sens bien depuis mon retour de blessure. Ce n’était pas simple de revenir dans le groupe juste après la Coupe d’Afrique des Nations, tout comme pour Wilfried (Singo) et Krépin (Diatta), qui ont également connu des petits soucis à leur retour. »

Ligue 1 : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir AS Monaco/Stade Rennais ?