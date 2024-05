American Airlines ouvre une ligne directe vers Philadelphie depuis l’aéroport de Nice

Le réseau de destinations en connectivité directe avec les Etats-Unis continue de s’enrichir.

Après Atlanta l’an passé, c’est désormais le puissant hub de la compagnie American Airlines, premier transporteur aérien de passagers au monde, qui est désormais relié à la Côte d’Azur. Les vols sont opérés jusqu’au 6 octobre en quotidien.

« Nous remercions chaleureusement American Airlines de sa confiance et de cette nouvelle route vers les Etats-Unis opérée en directe, synonyme de gain de temps et de moindres émissions. Elle témoigne de l’attractivité croissante de notre territoire auprès des Américains, qui sont chaque année plus nombreux à se rendre sur la Côte d’Azur, et répond à notre volonté de toujours mieux connecter notre territoire aux grandes villes du monde », explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

Philadelphie est l’un des hubs de la compagnie American Airlines, qui y propose plus de 140 destinations.

José Freig, Vice-président d’American Airlines en charge des opérations internationales : « Nous sommes ravis de démarrer officiellement la saison estivale en Europe avec le lancement de notre nouveau service Nice-Philadelphie. Notre vol quotidien vers la Côte d’Azur offre à nos clients une nouvelle opportunité de découvrir les eaux bleu azur, la gastronomie et la riche culture que la Côte d’Azur offre. Nous sommes donc impatients de travailler aux côtés de nos partenaires de l’aéroport de Nice pour enrichir encore davantage leur expérience dans le sud de la France. »

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, trois vols quotidiens partent en direction de New York, un vol en direction d’Atlanta de mai à septembre et la métropole est également connectée à Montréal au Canada.

