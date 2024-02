L’aéroport de Nice est-il romantique ? Apparemment oui !

Selon le classement du site de voyage Kayak.fr, Nice arrive à la quatrième place des aéroports les plus romantiques de France.

Vous souhaitez prendre le temps d’un dernier au revoir avant de décoller ? Pas d’inquiétude, le dépose-minute de l’aéroport Nice est l’un des plus généreux avec ses voyageurs avant le grand départ, selon le site de voyage Kayak.fr. Avec ses 15 minutes gratuites, il se classe derrière Lyon à 20 minutes, Marseille et Charles de Gaulle à Paris.

Mais les voyageurs sont-ils de cet avis ?

Il parait que oui ! 30% des personnes interrogées ont déjà assisté à de longs et tendres baisers. Des adieux pourtant parfois douloureux et remplis de larmes, d’après le constat de 34% d’entre elles. Les retrouvailles sont, pour leur part, plus joyeuses. 22% des passagers ont aperçu des fleurs et autres cadeaux, en guise de retours chaleureux. Et surprise : certaines sont même accompagnées de demandes en mariage, d’après l’expérience de plus d’un voyageur français sur dix !