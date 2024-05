Le Prince Albert II rend hommage à Ayrton Senna lors de la parade au Grand Prix de Monaco Historique 2024

Déroulé du 10 au 12 mai, le Grand Prix Historique était la parfaite occasion d’honorer la mémoire du Brésilien disparu il y a 30 ans à Imola.

Le Grand Prix de Monaco Historique est organisé tous les deux ans et cette nouvelle édition a été un grand succès proposant une panoplie de véhicules légendaires. On a pu apercevoir de sublimes modèles datant des premières heures de l’histoire de la course automobile jusqu’à la fin du 20ème siècle, rappelant les heures les plus folles de la Formule 1.

En hommage à Ayrton Senna, décédé il y a 30 ans, l’Automobile Club de Monaco a organisé, avec l’aide de l’Instituto Ayrton Senna, de Lotus Héritage et de la McLaren Academy, une parade réunissant 6 véhicules emblématiques du pilote brésilien.

30 ans depuis sa disparition, Ayrton Senna, une légende incontestée du Grand Prix de Monaco

Quelles voitures couraient à la parade ?

Nous avons observé le kart de 1977 et la Van Diemen RF82 du brésilien, venant de la Formule Ford de 1982. Ces véhicules ont ouvert le bal de cette parade, conduits par Gabriele Bortoleto et Cristina Gutiérrez, deux pilotes de la McLaren Drivers Academy.

La 3e voiture a défiler était la Ralt RT3 du Grand Prix de Macao 1983 de Formule 3 conduite par Eddie Irvine, vice-champion du monde de Formule 1 en 1999, coéquipier de Senna à l’époque.

La 4e monoplace était la première Formule 1 du Brésilien, la Toleman TG184, avec laquelle il décrochait son premier podium à Monaco derrière Alain Prost. Elle a été pilotée par Stefan Johansson.

Les 4e et 5e voitures à défiler n’étaient nulles autres que la Lotus 97T de 1985 et la McLaren MP4/5B lui permettant de remporter le championnat en 1990. Ces deux monoplaces sont incontestablement les deux Formule 1 les plus iconiques de sa carrière.

Cinq des six monoplaces, pilotées par Ayrton Senna dans sa carrière, présentes dans la parade © Jean-François Antonello

Le Souverain heureux de prendre part à l’évènement

Lors du départ de cette parade, le Prince Albert II est venu rencontrer les pilotes sur la piste et voir ainsi les monoplaces de plus près. Il s’est montré souriant et enjoué d’être présent et de discuter avec les pilotes.

Voici quelques photos de cet évènement, en la présence des véhicules, des pilotes et du Souverain :

© Palais Princier de Monaco / Automobile Club de Monaco / Monaco Info

Les auteurs Daniel Ortelli, Thomas Woloch et le photographe Dominique Leroy ont présenté leur ouvrage « Éternel Senna » lors du dernier Rendez-Vous Culturel de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo le vendredi 10 mai.

Cet ouvrage offre un portrait humain complet du pilote brésilien, dévoilant ses forces, ses faiblesses, ainsi que des moments de joie et de doute.

À travers des interviews et des témoignages exclusifs, les auteurs nous livrent des anecdotes inédites sur la vie et la carrière de Senna. Enrichi par plus de 200 photos rares de Dominique Leroy, ce livre est un hommage captivant à l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du sport automobile.