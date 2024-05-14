Князь Альбер II воздал дань памяти Аэртону Сенна на параде Исторического Гран-при Монако 2024 года

Исторический Гран-при, прошедший 10-12 мая, стал идеальными поводом почтить память бразильца, погибшего 30 лет назад в Имоле.

Исторический Гран-при Монако проводится каждые два года. В этом году он пользовался большим успехом, представив множество легендарных автомобилей. На нем можно было увидеть великолепные модели от времен начала истории автогонок до конца ХХ-го века, напоминающие самые безумные моменты Формулы-1.

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В память об Аэртоне Сенна, погибшем 30 лет назад, Автомобильный клуб Монако при поддержке Instituto Ayrton Senna, Lotus Héritage и McLaren Academy организовал парад 6 легендарных автомобилей бразильского пилота.

Спустя 30 лет после гибели Аэртон Сенна остается непревзойденной легендой Гран-при Монако

Какие автомобили участвовали в параде?

На параде был представлен карт 1977 года и Van Diemen RF82 бразильца из Формулы Ford 1982 года. Эти автомобили открыли парад. За рулем – Габриэле Бортолето и Кристина Гутиерес, пилоты McLaren Drivers Academy.

Третий автомобиль – Ralt RT3 с Гран-при Макао 1983 года в Формуле-3, который вел Эдди Ирвин, вице-чемпион мира в Формуле-1 1999 года, в то время коллега Сенна по команде.

Четвертый автомобиль – первый болид бразильца в Формуле-1, Toleman TG184, на котором он занял второе место в Монако за Аленом Простом. Его вел Стефан Юханссон.

Далее шли Lotus 97T 1985 года и McLaren MP4/5B, позволившие ему выиграть чемпионат в 1990 году. Эти два автомобиля – безусловно самые легендарные болиды Формулы-1 в его карьере.

Пять из шести болидов Аэртона Сенна на параде © Жан-Франсуа Антонелло (Jean-François Antonello)

Князь с удовольствием принял участие в мероприятии

В начале парада Князь Альбер II встретился с пилотами на трассе и рассмотрел болиды поближе. Он улыбался и был рад побеседовать с пилотами.

Знакомьтесь с фотографиями с этого события в присутствии автомобилей, пилотов и Князя.

© Княжеский дворец Монако / Автомобильный клуб Монако / Monaco Info

Авторы Даниель Ортелли, Томас Волох и фотограф Доминик Леруа представили альбом «Éternel Senna» на последней культурной встрече в отеле Hôtel Métropole Monte-Carlo, в пятницу, 10 мая.

Альбом представляет полный человеческий портрет бразильца, рассказывает о его силах и слабостях, о моментах радости и сомнений.

С помощью эксклюзивных интервью и свидетельств авторы рассказывают новые истории о жизни и карьере Сенна. Иллюстрированный 200 редкими фотографиями Доминика Леруа альбом – это захватывающее посвящение одному из самых легендарных пилотов в истории автоспорта.