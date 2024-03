United Airlines lance sa liaison saisonnière Nice-New York/Newark

Les premiers vols auront lieu ce dimanche 31 mars et les derniers le 26 octobre 2024.

Envie de voyage ? Envolez-vous pour les États-Unis dès la fin de ce mois de mars avec United Airlines qui a décidé de lancer sa liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark un mois plus tôt cette année.

Ces derniers s’opèrent en Boeing 767-300, « un appareil haut de gamme qui est doté d’une cabine plus spacieuse en classe affaires United Polaris et United Premium Plus, avec 46 suites affaires United Polaris offrant un accès direct au couloir, 22 sièges United Premium Plus et 99 sièges en classe économique », souligne un communiqué.

© United Airlines

Deux nouvelles destinations pour les vacances depuis l’aéroport de Nice

La compagnie rappelle que, si en classe économique, la restauration, les boissons non alcoolisées, les jus de fruits, la bière et le vin, le thé, le café et les divertissements à bord sont gratuits et qui bord de la plupart des appareils, les sièges sont équipés d’un appui-tête réglable et d’un système de divertissement personnel à la demande, il existe d’autres classes offrant des services plus haut de gamme. Il s’agit de la classe affaires « United Polaris », la classe « United Premium Plus » et la classe « United Economy Plus » dont les avantages sont détaillés sur le site officiel de la marque.