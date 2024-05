Grand Prix de Monaco : le Prince va à la rencontre de Charles Leclerc avant les qualifications

Le Souverain en a également profité pour saluer les spectateurs et notamment ceux de la tribune spéciale installée à Monaco-Ville.

Les bolides du Grand Prix sillonnent Monaco à toute vitesse ce week-end et permettent de mettre en lumière toutes les beautés de la Principauté. Le Prince Albert II s’est rendu directement sur le terrain pour assister à la troisième séance d’essais en F1 et à la première course de F2.

Le Prince Albert II salue les spectateurs du Grand Prix © Michael Alesi / Eric Mathon / Palais princier

Après cela, le Prince Albert II est allé visiter le stand Sauber où le Souverain a rencontré Valtteri Bottas qui lui a remis son casque. Celui-ci sera vendu aux enchères, le 25 septembre prochain, lors de la soirée organisée par la Blue Marine Foundation.

Valtteri Bottas remet au Prince Albert II son casque qui sera vendu aux enchères © Michael Alesi / Eric Mathon / Palais princier

Le Souverain est ensuite allé sur le stand Ferrari, où le Prince a rencontré et encouragé la star du pays, Charles Leclerc, juste avant la séance de qualifications que tout le monde attendait avec impatience.

Le Prince Albert II et le pilote de Formule 1 Charles Leclerc © Michael Alesi / Eric Mathon / Palais princier

La Princesse Charlène a, par la suite, rejoint son mari, le Prince Albert II, pour aller saluer les spectateurs de la tribune de l’Association Monégasque des Handicapés Moteurs. La tribune offre probablement l’une des plus belles vues sur le circuit puisqu’elle se trouve à Monaco-Ville. Elle est spécialement mise à disposition des personnes à mobilité réduite.