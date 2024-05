On a testé pour vous : Da Valentino, le restaurant italien parfait pour vivre la dolce vita

Produits frais et légers, la cuisine du Da Valentino est parfaite pour l’été.

Une échappée en Italie, ça vous dit ? Depuis le 7 mai, un nouveau restaurant italien a ouvert ses portes au 27 de l’avenue Princesse Grace. Dans un décor digne des grandes heures de l’Italie du 20ème siècle, Da Valentino vous propose une expérience immersive dans l’art de vivre italien, où raffinement et convivialité se mêlent avec chic.

Nouveau joyau du groupe Maya Collection, le restaurant vous accueille par une végétation riche et notamment des citrons qui rappellent le sud de l’Italie et la côte amalfitaine. Dès l’extérieur, l’élégance se dessine.

© Monaco Tribune

Les murs du restaurant sont agrémentés d’images de films qui ont fait la gloire du cinéma italien © DR

L’équipe 100% italienne accueille chaque invité avec un joli accent chantant. Les tables nappées de blanc, les moulures, les boiseries italiennes typiques et les lustres créent une atmosphère intimiste et chaleureuse.

Un apéritif d’exception

L’immense bar en pierre brun et or n’y est pas pour rien. Il participe pleinement à l’instauration de cette ambiance particulière. La lumière tamisée le soir, c’est l’endroit parfait pour profiter d’un aperitivo concocté par Dimitri, l’expert en mixologie. Il faut l’avouer, les cocktails sont excellents. Créations originales ou grands classiques, il y en a pour tous les goûts.

Le bar du Da Valentino, parfait pour profiter d’un cocktail préparé par Dimitri © DR

Pour compléter le charme du nouvel établissement, un pianiste vient jouer à l’heure de l’apéritif sur le splendide piano qui trône à l’entrée. Plus tard, le DJ résident fait vibrer la salle sur des rythmes italiens endiablés. De Nino Rota à Ennio Morricone en passant par Dalida, tous les standards sont revisités pour une soirée inoubliable. En journée, une douce musique crée une ambiance relaxante.

Une cuisine du sud de l’Italie

Mais la véritable star de Da Valentino, c’est sa cuisine. La carte, conçue avec passion et gourmandise par Stefano, le chef de l’établissement, et Christophe Dupuy, le chef exécutif du groupe Maya Collection, est un voyage gustatif au cœur de l’Italie.

Antipasti, primi piatti, pesci, carni, contorni et dolci : tout y est et chaque plat est une invitation à la découverte. Des produits frais et colorés, travaillés avec modernité et finesse. Des cuissons légères, des herbes fraîches, de l’huile d’olive. L’Italie du sud s’invite dans votre assiette.

Sélection de différents antipasti © Monaco Tribune

En ce qui concerne les antipasti, vous pouvez y déguster, entre autres, un vitello tonato, une salade de crabe, un tartare de thon rouge. Les primi piatti font la part belle aux pâtes et aux risotto assemblés avec des produits de la mer ou des spécialités italiennes fraîches et légères comme du citron, du pesto, des palourdes ou encore des langoustines.

Ensuite vient le choix entre la viande ou le poisson. Langoustine grillées et sauce vierge, filet de loup en guazzetto de fruits de mer ou bien côte d’agneau à la milanaise ou piccata de veau au citron de Sorrento, le tout est à accompagner de différents contorni à choisir entre les diverses recettes de légumes.

Tagliolini aux belles palourdes et poutargue © DR

Les desserts, véritables œuvres d’art, sont un ravissement pour les yeux et les papilles. Tarte au citron en forme de rose, douceur à la pistache de Bronte, gâteau en forme de grain de café sans oublier, bien sûr, l’indispensable tiramisu, les desserts disposés en vitrine sont d’une incroyable finesse. Ne passez pas non plus à côté de l’affogato, tendance du moment, qui consiste en une glace vanille arrosée d’un expresso chaud pour créer une texture onctueuse.

