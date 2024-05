Pour la 10ème édition de la Champagne and Oyster Cycling Club of Monaco, la Princesse Charlène accueille les cyclistes

La course caritative a réuni plus de 90 participants.

Publicité

Une récolte de fonds sportive ! Ce dimanche 5 mai, la Champagne and Oyster Cycling Club of Monaco était de retour. Cette année signait la 10ème édition de la course cycliste créée au profit de la Fondation Princesse Charlène qui lutte contre les noyades et favorise l’éducation des enfants à travers le sport.

© Manuel Vitali – Direction de la Communication

Plus de 90 participants ont participé à la fameuse course qui relie Saint-Tropez à Monaco, ce qui représente environ 140km.

Les nombreux participants à l’arrivée à Monaco © Manuel Vitali – Direction de la Communication

Pour l’occasion, la Princesse Charlène est apparue radieuse à l’arrivée des cyclistes à Monaco. La Princesse les a accueillis dans l’après-midi et en a profité pour célébrer les 10 ans de la course avec un gâteau géant. Les cyclistes se sont ensuite rendus au Slammer’s, célèbre bar du quartier de la Condamine, pour fêter leur réussite.

La pièce montée des 10 ans de la course caritative © Manuel Vitali – Direction de la Communication

Pour rappel, la course cycliste était revenue l’année dernière après trois ans de pause notamment dû au Covid. Elle avait récolté 70 000€.