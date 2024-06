Club La Vigie Monte-Carlo : un moment romantique et hors du temps autour d’un dîner gastronomique

Avec la reprise d’Elsa par le talentueux chef Marcel Ravin, le Monte-Carlo Beach continue sa douce transformation initiée par René Blino, Directeur général de l’établissement. Pour l’été 2024, le Club La Vigie réinvente sa partition culinaire avec l’expertise du chef Pascal Garrigues et réintroduit les dîners, promettant une expérience gastronomique inoubliable jusqu’au soir.

Vous ne soupçonnerez pas son existence avant de l’avoir aperçu, le Club La Vigie vous réserve un moment hors du temps dans la continué du Monte-Carlo Beach, en direction de la mer. Niché dans une pinède classée refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), avec une vue panoramique sur la Méditerranée, le Club La Vigie est un véritable havre de paix, à la fois isolé et pourtant si proche de tout.

© Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Pour le déjeuner, la terrasse ombragée devient un lieu de détente idéal où la mélodie des vagues accompagne une carte aux saveurs estivales. Les légumes de saison et la pêche locale grillée sont à l’honneur, avec une mention spéciale pour la langouste « La Vigie » cuisinée au sautoir, un plat qui séduira les palais les plus fins.

© Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer

De jour comme de nuit

Lorsque la nuit tombe, le Club La Vigie se transforme en un lieu d’élégance et de romantisme. Devant un coucher de soleil ou bien sous un ciel étoilé, le dîner se pare de raffinement avec des mets sophistiqués tels que la catalane de homard, la trilogie de poissons crus ou encore le Tomahawk de bœuf Black Angus, sublimé par une sauce Salmoriglio.

Les desserts, quant à eux, sont des incontournables : le « vrai » Tiramisu, spécialité du chef exécutif Pascal Garrigues, est d’une onctuosité incomparable. La Pavlova façon Club La Vigie et les fruits rouges au litchi rose, un dessert signature qui rafraîchira vos papilles. Mention spéciale pour les amoureux de noix de coco, avec la glace Coco Givrée accompagnée de sa délicieuse crème et de ses copeaux.

© Monaco Tribune

Le Club La Vigie n’est pas simplement un restaurant. C’est une invitation à vivre un moment d’exception, où le calme de la nature et le luxe de la cuisine méditerranéenne se rencontrent. Une évasion culinaire et sensorielle à deux pas du cœur de la Principauté, qui promet de marquer vos esprits et vos papilles. Alors, ne manquez pas cette renaissance estivale du Club La Vigie, un rendez-vous incontournable de l’été 2024 !

© Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Informations pratiques :

Pour couronner cette expérience, un service gratuit de bateaux-navettes est mis en place depuis le port de Monaco (Port Hercule) et disponible en supplément depuis Cap d’Ail, Èze-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce service permet d’arriver par la mer, ajoutant une touche d’exception à cette expérience déjà hors du commun.

Lieu : Monte-Carlo Beach, Avenue Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Horaires : ouvert de midi à minuit jusqu’au 15 septembre 2024, du jeudi au dimanche en juin, puis tous les jours en juillet et août.

Réservations au +377 98 06 52 52 ou bien en ligne.

