Vitrocsa France : vos baies vitrées de luxe sur la Côte d’Azur

Vitrocsa est la marque suisse de référence sur le marché mondial de la baie vitrée contemporaine de luxe.

En 1992, Vitrocsa invente les baies minimalistes. Depuis 2015, Vitrocsa France rend cette excellence accessible partout dans l’Hexagone afin d’accompagner les projets architecturaux les plus ambitieux.

Le savoir-faire suisse pour une baie vitrée de luxe à Nice

Avec son Agence implantée à Nice, Vitrocsa France renforce sa présence sur la Côte d’Azur. Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre disposent ainsi d’un accès simplifié à toute la gamme de fenêtres de luxe inventées par la marque suisse.

Vitrocsa s’est forgé une solide réputation d’excellence sur le marché mondial de la baie vitrée contemporaine. Son fondateur, Éric Joray, était un passionné et un perfectionniste. Sa fascination pour les orchidées l’a poussé à s’intéresser à la construction de serres et plus particulièrement à l’optimisation des surfaces vitrées pour maximiser les apports de lumière. Sa formation à la discipline de l’horlogerie lui a permis de développer des systèmes uniques, reconnus pour leurs qualités techniques et esthétiques.

La patte d’Éric Joray est raffinée, épurée. Derrière le style minimaliste de ses conceptions se cachent des prouesses d’innovation. La technologie de l’invisible se développe dans l’atelier Vitrocsa depuis sa création en 1992. La marque reste en quête perpétuelle de nouveaux défis à haute technicité, relevés en collaboration avec les architectes les plus exigeants.

Vitrocsa a créé des modèles de fenêtres uniques : la baie vitrée XXL sans cadre apparent, le système Turnable Corner, la baie vitrée guillotine minimaliste… Toutes les créations signées Vitrocsa partagent un ADN commun insufflé par Éric Joray et repris par ses équipes en atelier.

Vitrocsa France : vos fenêtres de luxe sur la Côte d’Azur

Cet idéal de qualité et cette puissance créatrice font de la fenêtre Vitrocsa un véritable produit de luxe.

À l’image des plus grandes marques de l’horlogerie helvétiques, Vitrocsa se distingue par la précision de ses mécanismes. Chaque serrure peut être testée sur plusieurs mois jusqu’à atteindre la perfection au micron près. Le niveau de finition est comparable à celui observable dans le domaine de la joaillerie. La fenêtre Vitrocsa est conçue comme un bijou unique et précieux.

Pas de travail à la chaîne, pas d’uniformité. Chaque projet fait l’objet d’une étude et d’une réalisation sur mesure pour donner vie à l’imaginaire architectural contemporain. Les maisons et les établissements de luxe de la Côte d’Azur peuvent ainsi compter sur un partenaire de choix pour valoriser leurs bâtiments et les paysages environnants grâce à des baies vitrées aussi discrètes que remarquables.