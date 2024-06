La Princesse Caroline présente à la joyeuse cérémonie de remise des prix du Pavillon Bosio

Les étudiants ont eu le droit à leur photo souvenir en compagnie de la Princesse Caroline et Mélanie-Antoinette de Massy © Ed Wright Images / Mairie de Monaco

La totalité des étudiants ont été admis dont certains avec les félicitations du jury.

C’est sous un ciel capricieux mais un climat d’enthousiasme évident que s’est déroulée, mardi dernier, la cérémonie de remise des prix 2024 de l’École Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio.

Pour l’occasion, la Princesse Caroline et Mélanie-Antoinette de Massy ont toutes les deux participé aux célébrations au sein de la Cour d’Honneur de la Mairie de Monaco. Elles n’ont pas manqué de féliciter les étudiants fraîchement diplômés.

Un essor remarquable et des Projets Enrichissants

Jean-Marc Deoriti-Castellini, Adjoint au Maire et Délégué au Pavillon Bosio a donné le la lors de son discours d’ouverture : « le Pavillon Bosio, sous l’impulsion remarquable de l’équipe de direction et de tous les enseignants, connaît un très bel essor, tant pour le cursus supérieur avec des activités très diversifiées et de qualité qui atteste de l’attractivité grandissante de cette école ».

C’est ensuite le Directeur de l’école, Thierry Leviez, qui a pris la parole en soulignant le dynamisme et l’attractivité croissante de l’école notamment à travers tous les projets qui ont eu lieu au cours de l’année. Spectacle monté à l’Espace Léo Ferré avec l’écrivaine Chloé Delaume, dizaine de conférences, demi-douzaine d’expositions, accueil de jurys internationaux et nombreux invités pour les workshops, la vie du Pavillon a été mouvementée cette année.

Thierry Leviez, expert en scénographie et nouveau directeur du Pavillon Bosio

100% de réussite

Le clou de la soirée a été, sans conteste, la remise des diplômes aux étudiants. Et pour cause, les résultats étaient une nouvelle fois excellents. 100% de réussite au Diplôme National d’Art (DNA), qui comptait 12 candidats, et au Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en Art & Scénographie (DNSEP) qui comptait, lui, 11 étudiants.

Des prix spéciaux ont également été attribués pour récompenser la camaraderie, la capacité à franchir des obstacles et la précision du travail en régie. Enfin, les jeunes talents méritants des ateliers publics ont également été récompensés au cours de la soirée.