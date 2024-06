L’AS Monaco Omnisports se prépare à fêter son centenaire

Fondée en 1924, l’Association Sportive de Monaco Omnisports s’apprête à célébrer ses 100 ans d’existence. Voici ce que vous devez retenir pour les festivités prévues tout au long de l’année.

Avec 4615 adhérents pour 23 sections sportives, l’ASM Omnisports s’est imposée comme une véritable institution grâce à son rôle, son âge, ses membres et son histoire. Véritable pilier sportif de la Principauté, l’ASM fête cette année son centenaire. Cette institution historique, incarnant les valeurs et la diversité du sport à Monaco depuis près d’un siècle, a toujours représenté fièrement les couleurs monégasques sur les podiums du monde entier.

Engagée à fédérer, encourager et soutenir chaque initiative sportive en Principauté, l’ASM se prépare à marquer cet important anniversaire dans un esprit de grande communion et de fête avec les Monégasques et leurs voisins.

« L’ASM est considérée comme une grande famille dans la Principauté de Monaco et c’est dans cet esprit que le logo et les célébrations du centenaire ont été voulues. Transmettre les valeurs du sport, défendre les couleurs nationales et perpétuer l’histoire du sport monégasque qui est tant liée à celle de la Principauté, voilà les objectifs majeurs des célébrations du centenaire de l’association », souligne Louis Biancheri, Président de l’ASM Omnisports.

Voici ce que prévoit l’ASM pour célébrer ses 100 ans :

Le 22 juin prochain, la Fête du Sport prendra place à partir de 11 heures sur le Quai Albert Ier dans le cadre du centenaire. Olympiades, démonstrations, initiations sportives, animations et enfin concert du duo Bigflo & Oli à 21 heures viendront animer le centre-ville. Un événement organisé en partenariat avec la Mairie, dans le prolongement de la Fête de la musique.

Tout au long de la Fête du Sport, le public pourra (re)découvrir la grande diversité des activités de l’ASM, dont l’eSports avec un simulateur de Formule 1 ou encore le combat médiéval.

Un timbre spécial centenaire, dessiné par Thierry Mordant, sera prochainement tiré à 35 000 exemplaires et vendu pour la somme de 4 euros. Dessus, sont dessinées les 23 disciplines de l’ASM avec le logo des 100 ans.

En fin d’année, le Livre du Centenaire, un livre mémoire en série limitée de 500 exemplaires sera publié. Il retracera les 100 ans de l’ASM et mettra en lumière les jeunes sportifs de la Principauté. Le 22 juin, durant la Fête du Sport, les adhérents de 8 à 16 ans sont invités à porter les couleurs de Monaco afin d’être photographiés et publiés aux côtés des photos d’archives de ce livre. Cette opération nommée « Graines de Champions » permettra de mettre en avant le plus grand nombre de jeunes sportifs de l’association et ainsi passer le relais de l’ancienne à la nouvelle génération.

