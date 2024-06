Le Yachting Monaco célèbre 10 ans d'expériences et de collaborations © Yacht Club de Monaco

Ce 11 juin, le cluster « Yachting Monaco » a invité plus de 200 convives, dont le Prince Albert II, à fêter leur dixième anniversaire comme il se doit.

L’évènement a démarré par un court discours du Prince Albert II, président du Yacht Club de Monaco, qui avait tenu à féliciter les membres du yachting pour leurs actions : « Vous êtes les ambassadeurs de l’activité yachting en Principauté. On souhaite que ce yachting soit le plus durable possible dans le temps mais également dans une intention environnementale »

Mais depuis sa création, le Cluster « Yachting Monaco » s’est imposé comme une plateforme stratégique pour l’industrie du yachting monégasque. Le Cluster joue un rôle clé en rassemblant divers acteurs et crée ainsi une synergie unique propice à l’innovation et à la croissance durable.

Le Prince Albert II entouré de Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du YCM et Président du Cluster Yachting Monaco, Edouard Mousny et Espen Oeino, Vice-Présidents du Cluster Yachting Monaco © Yacht Club de Monaco

Avec 411 entreprises spécialisées, le secteur du yachting à Monaco génère 1429 emplois et un chiffre d’affaires de 567,1 millions d’euros, représentant 3 % du chiffre d’affaires total de la Principauté.

Le yachting de demain mis à l’honneur au Yacht Club de Monaco

Bernard d’Alessandri, Directeur Général du Yacht Club, a souligné lors de cette soirée que le Cluster « s’est imposé comme le représentant de l’industrie du yachting monégasque sur les scènes internationales notamment dans les plus prestigieux salons nautiques du monde comme Dubaï, Palm Beach, Fort Lauderdale, Palma et Monaco ».

Le Cluster s’engage désormais à renforcer la formation des jeunes talents, à améliorer les infrastructures et à promouvoir des pratiques durables. L’événement a également annoncé la 11e édition du Monaco Energy Boat Challenge pour juillet 2024, visant à encourager l’innovation chez les jeunes générations.