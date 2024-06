Le Prince Albert II ouvre les débats de la journée « Education » de PhiloMonaco

Le Prince Albert II et Charlotte Casiraghi ont ouvert la matinale liée à l'éducation © Monaco Tribune

De nombreux spécialistes des enfants et de l’éducation vont se relayer toute la journée pour alimenter les débats.

Vaste sujet qu’est l’éducation. Dans une société contemporaine où les crises se succèdent et où les écrans prennent une place toujours plus prépondérante dans nos vies et celles des enfants, l’éducation est en crise.

Pour ouvrir ce grand débat qui rythmera toute la journée de ce mercredi, le Prince Albert II a donné le coup d’envoi lors de la matinale qui avait lieu à 9h30 au Marché de la Condamine.

Le Souverain a profité de son discours d’ouverture pour remercier Charlotte Casiraghi pour la tenue de ce « format assez unique » qu’est la semaine des Rencontres Philosophiques, maintenant devenue un grand classique en Principauté.

Amener la philosophie dans la rue

L’objectif des Rencontres Philosophiques : « créer des espaces de pensée », rappelait Charlotte Casiraghi, elle aussi présente aux côtés du Souverain.

Pour tenter de répondre aux nombreuses questions qui entourent le thème de l’éducation, un panel de professionnels se relaiera toute la journée. Philosophes, psychiatres, psychanalystes, professeurs, chacun apportera son expertise sur le thème du jour aux quatres coins de la Principauté.

Concernant la santé des jeunes à Monaco, le Prince Albert II a souhaité rappeler : « nous essayons de faire tout ce que nous pouvons à Monaco ».

Pour retrouver le programme complet d’aujourd’hui et des prochains jours : PhiloMonaco