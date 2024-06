Renouvellement du partenariat unique entre l’Aéroport Nice Côte d’Azur et les Restos du Cœur

L’aéroport azuréen réitère ce partenariat qui perdure depuis 2022 et qui se développe d’année en année pour soutenir les plus démunis.

Ce partenariat, unique en France et désormais adopté par d’autres aéroports, permet aux voyageurs de faire don aux Restos du Cœur des produits interdits en cabine. L’initiative a été mise en place pour réduire le gaspillage des centaines de milliers d’objets confisqués chaque année.

Devant le succès rencontré depuis 2022, le dispositif a été étendu à l’ensemble des terminaux en 2023. Ce projet vise non seulement à limiter le gaspillage, mais aussi à transformer ces produits inutilisés en ressources pour les gens dans le besoin.

Que deviennent vos objets confisqués à l’aéroport de Nice ?

Les passagers peuvent ainsi offrir une seconde vie à leurs produits, tout en ressentant une satisfaction altruiste face à l’inévitable confiscation de certains objets. Ce partenariat a également apaisé le travail du personnel de sécurité et a permis aux bénéficiaires des Restos du Cœur d’accéder à des denrées et produits rarement disponibles, comme l’huile d’olive, les confitures, les conserves de qualité, et même des articles inattendus comme des fers à repasser.

En 18 mois, plus de 117 000 produits ont été collectés et redistribués pour l’association française. François Chantrait, président bénévole des Restos du Cœur dans les Alpes-Maritimes, qualifie ce partenariat de «cadeau du ciel» permettant à l’association de diversifier et enrichir l’offre destinée aux familles précaires.

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur, souligne la fierté qu’il a pour ce projet malgré les défis logistiques : «Chaque année, nous devions détruire des milliers d’objets. À une époque où le gaspillage est inacceptable et où de plus en plus de personnes doivent choisir entre logement et nourriture, ce système de récupération et de don est une responsabilité envers notre territoire et ses habitants.»

Ce partenariat exemplaire s’inscrit dans une démarche vertueuse, alliant réduction du gaspillage et aide aux personnes en difficulté.