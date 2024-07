Des prix records pour la vente aux enchères Wannenes à l’Hôtel Métropole

La vente qui comprenait des bijoux, des montres et des sacs a atteint plus de 3 millions d’euros.

Une affluence impressionnante, huit lignes téléphoniques en simultané, et des acheteurs venus des quatre coins du monde, la vente aux enchères organisée par Wannenes les 8 et 9 juillet à l’Hôtel Métropole de Monaco a connu le succès.

Pas moins de 570 lots de montres, bijoux, sacs et accessoires de luxe étaient présentés. En tout, les ventes ont totalisé 3 279 196€, frais de vente inclus, avec de belles enchères pour les pièces les plus prestigieuses.

Des bijoux à l’immense succès

Le joyau, littéralement, de cette vente était l’émeraude d’origine colombienne de 8,74 carats. Une pierre remarquable par sa couleur profonde et sa transparence exceptionnelle. Mis à prix à 80 000€, le bijou a finalement été adjugé à 533 400€. De même pour un diamant quasi parfait dans sa pureté de 10,85 carats. Il a également suscité l’engouement en atteignant 501 650€.

Le diamant 10,85 carats vendu à 501 650€ © Wannenes

La vente mettait à l’honneur les 140 ans de la marque romaine Bulgari, avec des lots rares et précieux. Parmi les lots phares, un collier de corail et diamants est parti à 62 230€ alors qu’il avait été estimé à 5 000€.

Une collection de montres et de sacs tout aussi exceptionnelle

Du côté des montres, le catalogue, décrit par les experts Giacomo Cora et Michele Rosa comme « le plus important présenté à ce jour », a brillé par ses résultats. Deux montres Audemars Piguet ont particulièrement attiré l’attention. Le premier, un modèle Royal Oak en platine et en or rose produit en édition limitée à 25 exemplaires, a été vendu pour 279 400€. La deuxième montre à calendrier perpétuel, l’un des 378 exemplaires en acier inoxydable et platine, a atteint 95 250€.

La montre Royal Oak en platine et or rose © Wannenes

La vente s’est également distinguée par des enchères exceptionnelles pour les sacs de luxe. Le 9 juillet, une sélection de 94 sacs et accessoires a été mise aux enchères, parmi lesquels un Kelly Sellier 32 d’Hermès en cuir de veau noir aux finitions en métal doré, qui a trouvé preneur pour 11 811€.