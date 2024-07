La Villa Ephrussi de Rothschild en finale de la compétition du Monument préféré des Français 2024 

Le résultat sera dévoilé dans l’émission « Le Monument préféré des Français » présentée par Stéphane Bern.

Pour la 4e année consécutive, les Français ont pu choisir le monument qui représentera leur région parmi plusieurs propositions. Et cette année, c’est la villa et jardins Ephrussi de Rothschild située à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui représentera les Alpes-Maritimes.

Et si la Villa Ephrussi de Rothschild est en finale de ce grand concours, ce n’est pas pour rien ! Elle renferme des pièces incroyables de la collection privée de Béatrice de Rothschild, comme des meubles Louis XVI, des boiseries peintes, des tapisseries des Gobelins, des porcelaines de Meissen et de Sèvres, des dessins et peintures de Tiepolo, Boucher et Fragonard. Et évidemment une vue imprenable sur la mer et sur les jardins (espagnol, florentin, japonais…) parfaitement entretenus.

Villa Ephrussi de Rothschild, l’union de l’art et de la nature

Pour remporter le titre tant convoité de « Monument préféré des Français 2024 », la villa doit remporter plus de votes que les 14 autres monuments de l’Hexagone en lice. Le vainqueur sera annoncé en septembre, juste avant les Journées du patrimoine, lors d’une émission spéciale.

À savoir que les votes sont ouverts du 12 au 24 juillet, minuit uniquement sur le lien de France TV : francetelevisions.fr.

La programmation estivale de la Villa Ephrussi de Rothschild

En plus de pouvoir profiter d’un dîner raffiné concocté par la cheffe Aude Romero (menu unique en 3 services) dans le Jardin de Sèvres face à la baie de Villefranche, le monument organise des soirées de rêve tous les lundis et mardis de l’été.

Du 15 juillet au 27 août 2024 à partir de 20 heures, la Villa et ses jardins change d’atmosphère pour les Nocturnes 2024. Sous la lueur des bougies qui illuminent les allées et bassins du Jardin à la Française, elle accueille un tas de spectacles en plein air. Assis par terre sur les pelouses, les visiteurs pourront assister à de la musique live, de la danse, du piano ou encore un concert d’orchestre.