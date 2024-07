Le Prince Albert II exprime sa solidarité avec les Etats-Unis après la tentative d’assassinat de Trump

Le Souverain a écrit au Président Biden le lundi 15 juillet, suite à la tentative d’assassinat de l’ancien Président Trump en Pennsylvanie.

Monsieur le Président ,

Publicité

J’ai été profondément choqué d’apprendre la tentative d’assassinat de l’ancien président Donald TRUMP en Pennsylvanie.

Je souhaite à M. TRUMP de se rétablir rapidement et pleinement.

La violence politique est absolument inacceptable et n’a pas sa place dans nos sociétés. Nos cœurs et nos prières accompagnent les familles de la victime innocente et de ceux qui ont été blessés.

Au nom du peuple monégasque, de ma famille et de moi-même, je vous prie d’accepter nos sincères condoléances à la famille de la victime.

Sachez, Monsieur le Président, que nous vous témoignons une profonde solidarité en ces moments.

ALBERT, PRINCE DE MONACO.