Le site handiplage de Monaco fait son retour avec des nouveautés

Il sera ouvert tout l’été, jusqu’au 1er septembre 2024.

C’est un rendez-vous que beaucoup attendent impatiemment ! Les personnes handicapées peuvent de nouveau profiter gratuitement d’un accès simplifié et sécurisé à la mer car c’est le début de la saison des handiplages.

Celui de la plage du Larvotto a réouvert le jeudi 4 juillet en présence de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de représentants du Conseil National, de la Mairie, de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, de la Direction de l’Aménagement Urbain et du Service des Parkings Publics.

« Ce service s’adresse aussi bien aux personnes en situation de handicap qu’aux personnes âgées, mais également aux enfants et adolescents qui ont besoin d’un accompagnement pour la baignade » a précisé Christophe Robino.

De nouveaux aménagements

Comme depuis 19 ans, une équipe d’handiplagistes ainsi que des tiralos (fauteuil roulant de baignade) assurent un accompagnement à la baignade.

Mais cette année est surtout marquée par de nouveaux aménagements. On compte par exemple deux nouveaux transats adaptés ainsi que la mise en place d’une douche accessible à proximité du site. Les horaires ont également été élargies car le site est désormais accessible de 10h à 18h en semaine et de 9h à 19h les weekends. Enfin, la signalisation aux abords du Larvotto et dans le parking à proximité des places réservées a été renforcée.

D’autres plages, comme celles des Sablettes à Menton, celles du Centenaire et Carras à Nice, la plage Berlioz à Roquebrune-Cap-Martin ou encore la plage Marquet à Cap d’Ail permettent aux personnes fragiles, handicapées ou à mobilités réduites de profiter du bord de mer.