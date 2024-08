À Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Grande Nuit Vénitienne promet d’être grandiose 

Où comment être dépaysé… sans quitter la Côte d’Azur !

La Grande Nuit Vénitienne c’est ce samedi 3 août 2024. Véritable institution depuis l’après-guerre, cette fête populaire et intergénérationnelle inspirée des célèbres carnavals de Venise a lieu tous les premiers samedis du mois d’août.

Dès que la nuit tombe, vers 21h30, un défilé se met en marche dans le village et sur les quais du port avec plus d’une centaine d’artistes dont des lanceurs de drapeaux, des masques et costumes Vénitiens, des artistes de rue, des danseurs et fanfares. Vers 22h30, un magnifique feu d’artifice surplombera la Presqu’île avant que la nuit se termine par un ballet de barques illuminées et un bal dansant (jusqu’à 1h du matin).

Rendez-vous sur les places Clemenceau et du Centenaire, mais aussi les quais Allari et Lindbergh pour une soirée unique remplie de mystère et d’élégance.

Outre la grande nuit vénitienne, il y a plein d’évènements à ne pas manquer cet été à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui fête cette année ses 120 ans. Au programme ? Le tant attendu festival Saint Jazz Cap Ferrat accueillant des artistes de renommée internationale ainsi que des talents locaux, les nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild avec du chant, de la musique, de la danse et des beaux textes mais aussi la Fête des Italiens, du cinéma en plein air, les Soirées Estivales Magi’queen ou encore le rendez-vous festif CrossOver Summer avec le DJ international originaire de Nice The Avener et bien d’autres.