Aéroport Nice Côte d’Azur : easyJet lance un nouveau vol direct vers une île paradisiaque européenne

Il n’a jamais été aussi facile de se rendre dans cette destination ensoleillée en Espagne depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur !

En plus des nouvelles liaisons vers Agadir, Lanzarote, Madrid ou encore Prague, annoncées il y a quelques jours, il est dorénavant possible de rejoindre Tenerife depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur en montant à bord d’un vol direct easyJet. Et ce, jusqu’au printemps prochain !

Les vols pour Tenerife seront disponibles une fois par semaine, le samedi, à partir du 31 août et jusqu’en juin 2025. L’aller est programmé en début d’après-midi et le retour aux alentours de 16h pour une arrivée à Nice dans la soirée. Comptez une centaine d’euros pour le trajet aller-retour.

La seule chose à penser : prendre avec soi son passeport ou sa carte d’identité en cours de validité.

La destination parfaite pour les vacances d’hiver

Surnommée « la perle des Canaries », Tenerife se distingue par sa diversité et sa beauté naturelle époustouflante. Avec son climat agréable tout au long de l’année, elle promet de passer des vacances d’hiver loin de la grisaille et du froid.

En partant de Nice, l’avion atterrira dans l’aéroport le plus grand et le plus moderne de l’île : Tenerife-Sud Reina Sofía, non loin de la capitale et des villages côtiers de El Médano et Los Abrigos. À vous le soleil, les plages et la chaleur !

