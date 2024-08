Aeroporto Nizza Costa Azzurra: easyJet lancia un nuovo volo diretto per un’isola paradisiaca in Europa

Non è mai stato così facile raggiungere questa destinazione spagnola baciata dal sole dall’aeroporto di Nizza Costa Azzurra!

Oltre alle nuove rotte per Agadir, Lanzarote, Madrid e Praga annunciate qualche giorno fa, ora con easyJet potrete volare a Tenerife direttamente dall’aeroporto di Nizza fino alla prossima primavera!

Pubblicità

I voli per Tenerife partiranno una volta a settimana, il sabato, a partire dal 31 agosto e fino a giugno 2025. L’andata è prevista nel primo pomeriggio e il ritorno verso le 16:00, con arrivo a Nizza in serata. Per prenotare andata e ritorno dovrete considerare un centinaio di euro.

L’unica cosa a cui dovrete pensare? Portare il passaporto o la carta d’identità in corso di validità.

La destinazione perfetta per le vacanze invernali

Soprannominata “la perla delle Canarie”, Tenerife si distingue per la sua diversità e la sua bellezza naturale mozzafiato. Con un clima mite tutto l’anno, promette di farvi trascorrere le vacanze invernali lontani dal tempo grigio e freddo.

L’aereo in partenza da Nizza atterrerà nell’aeroporto più grande e moderno dell’isola: Tenerife-Sud Reina Sofía, non lontano dalla capitale e dai villaggi sulla costa di El Médano e Los Abrigos. Il sole, le spiagge e il caldo vi aspettano!

Rally di Monte-Carlo, E-Prix, Grand Prix… tutte le gare automobilistiche da non perdere nel Principato nel 2025