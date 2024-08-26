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Аэропорт Nice Côte d’Azur: авиакомпания easyJet запускает новый прямой рейс на райский европейский остров

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 26 августа 2024
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Авиакомпания Easyjet предлагает новый прямой рейс Ницца-Тенерифе © Аэропорт Nice Côte d’Azur
Автор: Agathe Chéreau
- 26 августа 2024

Теперь отправиться на этот солнечный испанский остров из Ниццы стало проще простого!

Помимо новых рейсов в Агадир, Лансароте, Мадрид и Прагу, анонсированных несколько дней назад, теперь авиакомпания easyJet объявила о ещё одном прямом рейсе из аэропорта Nice Côte d’Azur – в Тенерифе. Рейс будет работать до следующей весны!

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Рейсы в Тенерифе будут работать раз в неделю, в субботу, с 31 августа до июня 2025 года. Рейс туда запрограммирован в начале второй половины дня, а рейс обратно – около 16:00. Он будет прибывать в Ниццу к вечеру. Билет туда-обратно будет стоить около 100 евро.

Единственное, что надо – не забыть действующий паспорт или удостоверение личности.

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Вылетая из Ниццы, самолёт приземлится в самом большом и современном аэропорте – Tenerife-Sud Reina Sofía, недалеко от столицы и прибрежных городков Эль Медано и Лос Абригос. Солнце, пляжи и тепло ждут вас!

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