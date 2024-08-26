Аэропорт Nice Côte d’Azur: авиакомпания easyJet запускает новый прямой рейс на райский европейский остров

Теперь отправиться на этот солнечный испанский остров из Ниццы стало проще простого!

Помимо новых рейсов в Агадир, Лансароте, Мадрид и Прагу, анонсированных несколько дней назад, теперь авиакомпания easyJet объявила о ещё одном прямом рейсе из аэропорта Nice Côte d’Azur – в Тенерифе. Рейс будет работать до следующей весны!

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Рейсы в Тенерифе будут работать раз в неделю, в субботу, с 31 августа до июня 2025 года. Рейс туда запрограммирован в начале второй половины дня, а рейс обратно – около 16:00. Он будет прибывать в Ниццу к вечеру. Билет туда-обратно будет стоить около 100 евро.

Единственное, что надо – не забыть действующий паспорт или удостоверение личности.

Отличное направление для зимних каникул

«Жемчужина Канарских островов» отличается своим разнообразием и потрясающей природной красотой. На Канарских островах круглый год мягкий климат, это позволит провести зимние каникулы в дали от хмурого неба и холода.

Вылетая из Ниццы, самолёт приземлится в самом большом и современном аэропорте – Tenerife-Sud Reina Sofía, недалеко от столицы и прибрежных городков Эль Медано и Лос Абригос. Солнце, пляжи и тепло ждут вас!

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