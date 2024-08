Attention arnaque ! La Compagnie de Bus de Monaco n’a pas lancé une offre à 3 euros

Le pot aux roses a été dénoncé par la Compagnie de Bus de Monaco sur les réseaux sociaux.

Alors que la rentrée scolaire approche à grand pas, des escrocs ont profité de cette période de réabonnement pour se faire passer pour la Compagnie de Bus de Monaco. Sur une fausse page Facebook baptisée « Abonnement aux transports publics de Monaco », ils promettent 180 jours de trajets gratuits sur le réseau de bus monégasque pour seulement 3 euros.

Il s’agit d’une publication malveillante qui « mène à des sites de phishing hébergés en Russie » selon une internaute anonyme qui a dénoncé l’escroquerie sur la page « Aide et solidarité entre les résidents de Monaco ».

L’arnaque en question reprend les logos et les habillages officiels de la CAM afin de soutirer des coordonnées personnelles, et notamment bancaires, à un maximum de personnes.

Ce lundi 26 août, la Compagnie de Bus de Monaco elle-même a alerté ses utilisateurs sur cette nouvelle arnaque qui circule sur Facebook. « Nous vous invitons à ne surtout pas cliquer sur ce lien et à ne pas prendre en considération toutes ces fausses informations proposées et diffusées. » écrit-elle avant de préciser : « Vos seules références pour vos trajets quotidiens restent le site internet de la CAM et l’application Monapass. ».

Les usagers qui ont cédé à cette offre un peu trop alléchante sont invités à contacter leur banque sans plus attendre.

