Paris 2024 : belle surprise pour l’entraîneur de water-polo de l’AS Monaco qui était au sifflet du match Croatie-USA

Le prince Albert II, la princesse Alexandra de Hanovre, Ben-Sylvester Strautmann et Yvette Lambin Berti aux côtés de Sébastien Dervieux. © Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Sébastien Dervieux avait déjà sifflé la finale féminine de water-polo lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Licencié au sein de l’AS Monaco en charge de la section water-polo, Sébastien Dervieux, arbitre international français, a vécu sa deuxième expérience olympique ce lundi 5 août. Et non des moindres !

Publicité

En effet, l’ancien nageur reconverti a sifflé le match Croatie-USA (hommes) à la Défense Arena, juste après la cérémonie des trois coups frappés au sol par son épouse Céline. « Je n’étais pas au courant, je l’ai découvert sur le moment. Entendre le nom de mon épouse m’a donné des frissons. Il a fallu se reconcentrer immédiatement sur le match », a confié Sébastien Dervieux. Ce geste, prévu avant chaque session de chaque discipline, a pour but de créer un lien fort entre les spectateurs et les athlètes. Au-delà de l’aspect théâtral, il rappelle à tout le monde que chaque épreuve sportive est une performance unique qui mérite l’attention et le respect du public.

L’AS Monaco dévoile un maillot third visionnaire pour la saison du Centenaire

Au total, près de 15 000 personnes ont assisté à ce match remporté par les Américains (14-11). Même le Prince Albert II, la Princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann étaient présents dans les tribunes.