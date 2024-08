Dal Tramonto all’Alba : Le retour d’un événement incontournable et festif à Vintimille ce samedi

Ne manquez pas l’occasion pour découvrir les charmes de la vieille ville.

La mue de Vintimille n’en finit plus. Dans sa volonté de redynamiser la vieille ville, Vintimille s’apprête à accueillir de nouveau l’événement « Dal Tramonto all’Alba », ce samedi 10 août.

Organisée par la ville et une multitude d’associations locales, cette soirée promet d’offrir une expérience inoubliable aux habitants et aux visiteurs. Gastronomie italienne tant appréciée, théâtre, musique… chaque place et rue de la ville haute sera occupée pour l’occasion et accueillera diverses animations. L’événement engagera une véritable transhumance des visiteurs de secteur en secteur pour découvrir toutes les activités proposées et, par la même occasion, toutes les beautés cachées de la vieille ville.

La soirée débutera à 18h30 avec une cérémonie d’inauguration jusqu’à 19h30 sur la Piazza Borea. Les rues du centre historique de Vintimille s’animeront ensuite de 19h30 à minuit avec l’ouverture des stands gastronomiques et artisanaux. Pour les amateurs de théâtre, des représentations auront lieu sur la Piazza San Giovanni de 21h15 à 23h00. La soirée se poursuivra avec un concert et des animations musicales sur la Piazza Colletta de 23h00 à 1h00. Par ailleurs, des dégustations et des animations musicales égayeront toute la Via Garibaldi et les zones environnantes dès 19h30.

Proponente, la nouvelle association pour promouvoir Vintimille

A la manœuvre, une nouvelle association locale Proponente. Son objectif est de valoriser le territoire à travers différents événements et initiatives de manière à développer le tourisme et mettre en lumière la beauté des paysages et la culture de la région. Une vision en accord avec celle du maire de la ville Flavio Di Muro qui soutient la nouvelle association en lui confiant la communication autour de l’événement.

L’Association Proponente, nouvellement en charge de la promotion de « Dal Tramonto all’Alba », a pris à cœur de revaloriser ce rendez-vous emblématique à travers une campagne de communication axée sur les réseaux sociaux en plus des méthodes traditionnelles. L’annonce ne dit pas officiellement qui sera présent à l’événement mais une « influenceuse locale célèbre » devrait être de la partie.