Dal Tramonto all’Alba: l’imperdibile manifestazione torna questo sabato a Ventimiglia

Non perdete l’occasione di scoprire il fascino del centro storico.

Ventimiglia è in continua trasformazione. Nell’ottica di rivitalizzare il centro storico, sabato 10 agosto la città si prepara a ospitare nuovamente la manifestazione “Dal Tramonto all’Alba”.

Organizzata dal Comune e da numerose associazioni locali, la serata promette di essere un’esperienza indimenticabile per abitanti e visitatori. Dall’amatissima cucina italiana al teatro e alla musica, tutte le piazze e le strade della città alta saranno animate per l’occasione, ospitando una serie di spettacoli. L’affluenza attesa è importate, con visitatori che potranno scoprire tutte le attività offerte e, allo stesso tempo, tutte le bellezze nascoste del centro storico.

La serata prenderà il via alle 18:30 con una cerimonia di inaugurazione in Piazza Borea che durerà fino alle 19:30. Le vie del centro storico di Ventimiglia si animeranno poi dalle 19:30 a mezzanotte con l’apertura di stand gastronomici e di artigianato. Per gli amanti del teatro, ci saranno spettacoli in Piazza San Giovanni dalle 21:15 alle 23:00. La serata proseguirà con un concerto e un intrattenimento musicale in Piazza Colletta dalle 23:00 all’una di notte. A partire dalle 19:30, inoltre, degustazioni e musica animeranno tutta via Garibaldi e le zone limitrofe.

Proponente, la nuova associazione per promuovere Ventimiglia

Al timone c’è una nuova associazione locale, Proponente. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio attraverso una serie di eventi e iniziative volte a sviluppare il turismo e a valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali della regione. Una visione in linea con quella del sindaco della città, Flavio Di Muro, che sostiene la nuova associazione affidandole la comunicazione dell’evento.

L’Associazione Proponente, da poco incaricata della promozione di “Dal Tramonto all’Alba”, si è incaricata di dare visibilità a questo evento emblematico attraverso una campagna di comunicazione focalizzata sui social network oltre che sui metodi tradizionali. L’annuncio non dice ufficialmente chi sarà presente all’evento, ma si prevede la partecipazione di un “famoso influencer locale”.