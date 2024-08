Paris 2024 : L’été olympique inoubliable de Loïc Pasta, bénévole monégasque

Il est le seul volontaire monégasque à s’occuper de l’équipe de la Principauté. Ses trois autres collègues viennent des Pays-Bas, des Etats-Unis et de France.

Loïc Pasta, 24 ans, a le cœur qui bat au rythme des Jeux de Paris 2024. Rares sont les jeunes monégasques passionnés de sport à vivre une telle aventure. Pourtant, en tant que volontaire au sein de la délégation de la Principauté, Loïc est aux premières loges d’un événement sportif qui marque l’histoire.

« C’est top ! Il n’y a pas mieux. On est au cœur de la délégation, au plus près des athlètes, on voit vraiment comme ça se passe réellement. On a une autre vision des choses. Franchement, c’est génial », s’enthousiasme l’étudiant à l’école hôtelière de Lausanne.

L’esprit olympique dans la peau

Son parcours olympique a commencé il y a deux ans lorsqu’il a effectué un stage au sein de la direction des relations internationales du Comité d’organisation des Jeux de Paris. « A l’époque, les Jeux étaient encore en phase de planification », se souvient-il.

Loïc Pasta © Stéphan Maggi / COM

Après cette première expérience, il reconnaît ne pas avoir voulu franchir immédiatement le pas, du moins pas en tant que volontaire. Finalement, après quelques discussions le jeune homme se lance : « Je me suis dit : pourquoi pas ? Je me suis alors rapproché du Comité olympique monégasque qui a appuyé ma candidature. »

« Il y a le chevalier. Nous on est l’écuyer »

Aujourd’hui, Loïc est heureux de pouvoir aider au quotidien les membres de la délégation monégasque. « Il y a le chevalier. Nous, on est l’écuyer », plaisante-t-il, « on est les petites mains qui essaient d’aider au mieux les demandes de la délégation, de fluidifier son travail. » Il ajoute : « d’un point de vue fonctionnel et opérationnel, c’est vraiment plaisant de pouvoir aider au mieux, au jour le jour. »

« Accompagner l’équipe de mon pays, je ne pouvais espérer mieux » explique-t-il avec fierté. Même la fatigue ne l’atteint pas face à tant d’enthousiasme alors qu’il loge à 40 minutes du Village Olympique. « La fatigue est un peu secondaire, l’émerveillement est en revanche quotidien. »

Si les Jeux de Paris 2024 marquent une étape importante dans sa vie, Loïc a déjà de nouveaux projets. Il aimerait participer à l’organisation des Jeux Asiatiques d’hiver en Arabie Saoudite en 2029.