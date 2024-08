Les préinscriptions bientôt ouvertes pour les ateliers publics de l’École Supérieure d’Arts Plastiques  

Chaque année, des centaines de personnes participent à ces ateliers publics.

Les ateliers publics de l’École Supérieure d’Arts Plastiques ouvriront leurs portes au Pavillon Bosio à partir du 7 octobre 2024 pour le plus grand plaisir des adultes, étudiants, lycéens, collégiens et écoliers de la Principauté.

Ils comprennent l’édition et la reliure, la céramique, la peinture, le dessin ainsi que l’infographie 2D/3D pour les adultes. Les lycéens pourront, eux, s’inscrire à des cours de céramique, de peinture, de dessin et également d’infographie 2D/3D alors que les collégiens auront la possibilité de s’essayer à la céramique et au dessin. Pour les enfants de 7 à 12 ans, il faudra choisir entre la céramique et le dessin. L’occasion de se découvrir un nouveau talent ou de simplement passer un moment créatif hors du temps.

Les pré-inscriptions se dérouleront au Pavillon Bosio entre le 9 et le 13 septembre 2024 en présence d’assistants spécialisés de l’enseignement artistique (présents du 9 au 11 de 9h à 18h) qui accueilleront et conseilleront les postulants.

Pour information, des fiches de demande d’inscription seront mises à disposition sur place. Elles peuvent aussi être envoyées par mail en demandant un formulaire à la Mairie de Monaco (esap@mairie.mc). Les inscriptions seront confirmées par courrier à partir du 23 septembre 2024.