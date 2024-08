Les Semeurs d’Espoir : nouvelle collecte face à la précarité croissante

Lors de leur dernière maraude à Nice, l'équipe de l'association est venue en aide à plus de 120 personnes © Facebook / Association Semeurs d'Espoir Monaco

L’association monégasque, connue pour son action auprès des plus démunis, lance un appel urgent. Elle sera présente à Carrefour le 6 et 7 août.

La demande a doublé ! Lors de leur dernière maraude niçoise, les bénévoles de l’association Semeurs d’Espoir, qui interviennent entre Nice et Menton, ont été confrontés à une situation alarmante : 122 personnes ont sollicité leur aide, soit près du double par rapport à l’année précédente. Parmi elles, 4 enfants et 25 femmes.

Une nouvelle collecte extraordinaire

Face à cette hausse des besoins, les stocks de l’association s’épuisent plus rapidement que prévu. Les collectes organisées deux fois par an ne suffisent plus à répondre à la demande. C’est pourquoi Semeurs d’Espoir lance un appel à la générosité.

Pour faire face à cette urgence, l’association s’associe avec le Carrefour de Fontvieille. Les 6 et 7 août prochains, de 8h à 13h, chacun est invité à se rendre en magasin pour déposer ses dons. Aliments non périssables, produits d’hygiène, tout geste compte. Une urne sera également mise à disposition pour les dons.

Un sac de vie indispensable

Chaque don, aussi petit soit-il, permet de constituer un « sac de vie ». Constitué de produits alimentaires longues conservations et de produits d’hygiène de première nécessité, il permet « aux personnes d’apaiser leur faim et de combler ponctuellement leurs manques. »

© Semeurs d’espoir

Ainsi, n’hésitez pas à déposer mardi et mercredi une brosse à dents, du dentifrice, des rasoirs, des compotes, des salades, du sucre en morceaux, du café soluble et/ou du thon auprès des bénévoles de l’association devant le Carrefour de Fontvieille.