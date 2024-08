Match de préparation : l’AS Monaco triomphe face au Feyenoord et signe enfin une première victoire en amical !

© AS Monaco

L’AS Monaco a brillamment remporté sa première victoire de la pré-saison en s’imposant 3-1 contre le Feyenoord de Rotterdam, au stade de Kuip. Les joueurs de la Principauté ont démontré une maîtrise totale tout au long du match, avec des buts de la nouvelle recrue George Ilenikhena, Guillermo Maripán et Mohammed Salisu.

Quelle entame pour George Ilenikhena ! Pour sa première titularisation, il a marqué à la 25e minute de jeu, inscrivant ainsi son premier but sous les couleurs monégasques. Bien servi par son coéquipier en attaque, le jeune joueur de 17 ans a ajusté le gardien adverse d’une frappe du gauche imparable. Ilenikhena aurait pu doubler la mise peu après, mais sa demi-volée est passée au-dessus de la barre.

Réponse de Feyenoord

Feyenoord a rapidement égalisé grâce à Luka Ivanusec à la 39e. Cependant, l’AS Monaco n’a pas tardé à reprendre l’avantage en seconde période. Guillermo Maripán a marqué de la tête sur un corner à la 51e, avant de devenir passeur décisif pour Mohammed Salisu, dont la reprise a scellé le score à 3-1 à la 67e.

Une belle performance collective et un coach satisfait

Le match a également vu les premières apparitions en pré-saison de Denis Zakaria et Breel Embolo, qui ont contribué à maintenir l’intensité du jeu. Aladji Bamba a lui failli faire grimper le score en fin de match, mais sa frappe a heurté le poteau du gardien néerlandais.

« C’était un bon test face à un bon adversaire poussé par son public dans un grand stade. Je suis satisfait des 35 premières minutes du match notamment, durant lesquelles nous avons montré de belles choses. Nous méritons la victoire, même si nous devons encore travailler certains aspects.

Les retours des internationaux (Balogun, Maripán, Embolo et Zakaria) nous ont fait du bien, même si Denis et Breel n’avaient qu’une ou deux séances dans les jambes avec nous. Certains doivent encore nous rejoindre (Fofana, Akliouche, Ben Seghir, Magassa et Matsima). En tout cas nous sommes montés en puissance dans cette préparation en montant notre niveau de jeu, donc je suis satisfait », s’est exprimé l’entraîneur Adi Hütter à l’issue du match.

Prochaine échéance contre les Italiens de Gênes

Les Monégasques se tournent désormais vers leur prochain match amical contre le Genoa, prévu dimanche à 11 heures au Centre de Performance de La Turbie. Une occasion de confirmer leur bonne forme et de peaufiner les derniers réglages avant le début de la saison le 18 août.

