Le Prince Albert II, Flavio Briatore, Robbie Williams, Charles Leclerc.. tous réunis au Yacht Club de Monaco pour une soirée inoubliable

Une rencontre parfaite entre yachting, musique et glamour s’est tenue ce samedi 7 septembre au Yacht Club de Monaco. Le Groupe Ferretti y a organisé son événement privé annuel, combinant une avant-première exceptionnelle de yachts avec une performance enflammée de la superstar britannique Robbie Williams. Un concert unique au milieu des plus beaux bateaux du monde et de l’élite internationale.

Sous une douce nuit méditerranéenne, Monte-Carlo a été le théâtre d’une performance spectaculaire de Robbie Williams, l’artiste britannique légendaire. Suspendu au-dessus des eaux scintillantes du port, la scène semblait flotter entre les yachts de luxe, donnant à l’événement un cadre onirique. Avec son énergie indomptable et ses tubes planétaires, dont Rock DJ, le Williams a électrisé les 600 invités, une sélection soigneusement composée de personnalités influentes du monde entier.

Publicité

Le Prince Albert II, présent lors de cette soirée d’exception, a partagé cet instant aux côtés de célébrités comme les pilotes de Formule 1 Charles Leclerc et George Russel, l’entrepreneur Flavio Briatore, le créateur Domenico Dolce, ou encore l’acteur Pierfrancesco Favino, tout juste revenu du Festival de Venise.

Robbie Williams © Groupe Ferretti Robbie Williams © Groupe Ferretti

Les joyaux du Groupe Ferretti : 7 premières mondiales dévoilées

Si la musique régnait sur l’ambiance, les véritables stars de la soirée demeuraient les yachts. Le Groupe Ferretti, leader mondial du yachting de luxe, a dévoilé sa flotte de 37 bateaux, dont sept premières mondiales. Parmi elles, le très attendu Custom Line Navetta 38, un yacht sur mesure destiné à repousser les limites du confort en mer, et le Pershing GTX80, incarnation audacieuse de la génération GTX.

Chaque modèle, de l’innovant Riva El-Iseo – premier bateau électrique de la marque – au croiseur performant wallywind110, représentait une prouesse technique et un hommage à l’élégance maritime.

Les invités ont eu le privilège d’explorer ces merveilles lors de visites privées, et même de participer à des essais en mer, profitant d’une immersion totale dans l’univers du luxe flottant.

Un dîner étoilé pour couronner la soirée

Les plaisirs des sens ne se sont pas limités à la vue et à l’ouïe. Antonio Mellino, récemment auréolé de sa troisième étoile Michelin, a concocté un dîner d’exception pour les convives. Chacune des créations gastronomiques servies durant la soirée était un hommage à la haute cuisine, apportant une touche de raffinement supplémentaire à cette nuit déjà exceptionnelle.

Une after-party exclusive sur le yacht de Flavio Briatore

Comme si le spectacle de Robbie Williams ne suffisait pas, la soirée s’est prolongée dans un cadre plus intime et privé. Flavio Briatore, toujours au centre des événements les plus exclusifs, a accueilli certains invités VIP sur son yacht personnel.

Parmi les participants à cette after-party, on retrouvait les deux pilotes ainsi que le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali. Robbie Williams lui-même a rejoint les festivités, plaisantant avec Briatore dans une ambiance détendue. « Fête en bateau avec les amis » a écrit l’entrepreneur italien en légende de son post Instagram.

Marquée par l’élégance et la convivialité, cette soirée a une fois de plus prouvé que Monte-Carlo reste la capitale mondiale du luxe et de l’exclusivité.

Le grand retour de Flavio Briatore en Formule 1 en tant que Conseiller exécutif chez Alpine