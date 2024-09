Monte-Carlo Country Club : c’est la rentrée pour l’École de tennis et il reste encore quelques places pour vos enfants !

Ce mercredi 11 septembre se sont déroulées les portes ouvertes du Multi-Activity Sports Camp, de l’École de tennis et du Mini Club, proposés par le prestigieux Monte-Carlo Country Club pour les enfants âgés de 3 à 13 ans.

Qui dit mercredi dit journée des activités pour les enfants et ils étaient nombreux à se rendre sur les courts du M.C.C.C. avec leurs parents cet après-midi ! Plus qu’une simple découverte, ces portes ouvertes se sont plutôt présentées comme des détections afin de former les futurs groupes de niveaux.

Publicité

Parmi les experts de la raquette présents sur la terre battue, David Daumas, entraîneur de la section filles 7 à 13 ans de l’École de tennis, nous a expliqué l’intérêt de cette journée :

« Cette journée sert à déterminer les âges et les niveaux des groupes de 14, 15 et 16 heures le mercredi après-midi. On regarde principalement le débutant qui n’arrive pas à rencontrer la balle quand on lui envoie, pour le deuxième niveau ils ont déjà un peu joué à droite à gauche ou sont des anciens élèves que je connais déjà, et enfin dans la troisième heure ce sont les plus âgés qui ont des facilités et sont plus expérimentés.

L’École de tennis sert principalement à voir si l’enfant prend du plaisir à être là et de renvoyer correctement la balle. Il doit être heureux de venir ici tous les mercredis. Après il m’est déjà arrivé de dire à certains parents : votre fille a le niveau d’aller en sport-études et de faire de la compétition. Dans ce cas nous essayons de les placer avec un entraîneur en particulier ».

Et même si vos enfants n’a pas participé à cette journée de tests, il n’est pas trop tard pour l’inscrire aux différentes activités sous réserve de places disponibles, que vous soyez membre du M.C.C.C. ou non.

© Monaco Tribune

Un programme sportif varié avec le Multi-Activity Sports Camp

Avec le Multi-Activity Sports Camp, le Monte-Carlo Country Club propose une large gamme d’activités sportives pour les jeunes de 7 à 12 ans, chaque mercredi et samedi après-midi.

En plus du tennis et du fitness, les enfants peuvent s’essayer à une variété de sports, tels que le mini-foot, le mini-basket, les courses et relais, le putting golf et le ping-pong. Un cadre idéal pour développer coordination, motricité et souplesse tout en s’amusant.

Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.mccc.mc/fr/multi-activity-sports-camp-135.html.

Jeu, set et match pour tous les âges avec l’École de tennis

Tous les mercredis, de septembre à juin, l’École de tennis accueille plus d’une centaine d’enfants, de 3 à 13 ans. Sous la supervision de Valérie Albaret pour le Mini Club (3 à 6 ans), et de Bernard Balleret et Julien Matile pour l’École de tennis (7 à 13 ans), les jeunes athlètes bénéficient d’un encadrement de haut niveau.

Des séances individuelles ou en petits groupes sont également proposées pour les plus petits, dès l’âge de 2 ans et demi.

Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.mccc.mc/fr/ecole-de-tennis-63.html.

Informations pratiques :

Multi-Activity Sports Camp 2024 – 2025 :

Jours : Mercredi et/ou samedi après-midi

Horaires indicatifs : 13h30 à 16h15 ou 14h30 à 17h00

Tarifs : Inscription annuelle mercredis OU samedis : 555 euros. Tarif spécial Statut Membre Junior : 480 euros / Option annuelle mercredis ET samedis : 1 050 euros. Tarif spécial Statut Membre Junior : 930 euros

Mini Club et École de tennis 2024 – 2025 :

Jours : Uniquement le mercredi

Horaires indicatifs : Un créneau chaque heure entre 13h00 et 17h00

Tarifs : Inscription annuelle : 410 euros. Tarif spécial Statut Membre Junior : 350 euros

Monte-Carlo Country Club : l’histoire du club de tennis de Monaco