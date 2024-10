Ballon d’Or 2024 : Jenni Hermoso, première lauréate féminine du Prix Socrates

Ce lundi, la soirée du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet a été marquée par un moment historique : Jenni Hermoso a été couronnée lauréate du Prix Socrates, devenant ainsi la première femme à recevoir cette distinction prestigieuse. En mettant en avant son engagement pour l’égalité des genres, la joueuse espagnole s’impose comme un modèle inspirant pour le monde du football et au-delà.

Présentée par le légendaire Didier Drogba, vice-président de l’organisation Peace and Sport, et la journaliste Sandy Heribert, la cérémonie a célébré non seulement les performances sportives mais aussi l’impact sociétal des athlètes.

En présence de Rai, le frère de Socrates, la soirée a souligné l’importance de l’engagement des sportifs dans la promotion de valeurs essentielles telles que l’égalité et le respect.

Jennifer Hermoso : un engagement exemplaire

Jennifer Hermoso, l’attaquante de l’équipe espagnole et icône du football féminin, a reçu le Prix Socrates pour son engagement indéfectible en faveur des droits des femmes. Dans son discours, elle a déclaré : « Je tiens à remercier tout le monde pour cette récompense car cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Cela me fait encore plus prendre conscience de la responsabilité que nous avons en tant qu’athlètes, sur et en dehors du terrain.

Je parle au pluriel car ce prix n’est pas seulement le mien mais aussi celui de toutes mes collègues car l’égalité n’est pas toujours une réalité, c’est pourquoi nous travaillons chaque jour avec l’espoir et le désir de faire en sorte que le football féminin se retrouve dans un meilleur endroit pour les nouvelles générations ».

Un prix au-delà du sport

Le Prix Socrates, créé en 2022, vise à récompenser les athlètes impliqués dans des projets sociétaux et caritatifs. Il souligne l’importance de l’engagement des sportifs en dehors des terrains. En récompensant des actions concrètes pour la justice sociale, ce prix rappelle qu’au-delà d’un jeu, le football peut être un vecteur de changement positif dans notre société.

En devenant la première lauréate féminine, Jenni Hermoso marque une étape significative dans l’histoire de ce prix, qui met en lumière des initiatives qui transcendent le sport. Son engagement inspire des générations entières à croire en un avenir où l’égalité des genres est une réalité tangible.

Peace and Sport : un acteur clé du changement

L’organisation Peace and Sport, placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II, œuvre pour la paix et le développement à travers le sport. En mobilisant des champions du monde entier, elle permet aux athlètes de s’engager sur des questions sociales, économiques et éducatives. Le club des Champions de la Paix, fondé en 2009, incarne cette philosophie, plaçant les athlètes comme acteurs du changement.

L’histoire de Peace and Sport retracée dans un documentaire