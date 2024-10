Le Prince Albert II exprime son soutien au Roi d’Espagne après les inondations meurtrières

L’Espagne, et en particulier Valence, a vu déferler par endroit plus de 400 litres par mètre carré.

À la suite du violent déluge qui a frappé Valence et ses environs, provoquant d’importantes crues et coulées de boue ayant dévasté une partie du pays et causé plus de 150 décès, le Prince Albert II a envoyé une dépêche officielle au roi d’Espagne, Felipe VI. Dans celle-ci, il exprime ses condoléances et témoigne son soutien à toute la nation.

« Votre Majesté,

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris les terribles inondations qui ont frappé votre pays, causant tant de pertes humaines et de destructions. En ce moment difficile, mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés, ainsi qu’à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie.

Au nom de la Principauté de Monaco et en mon nom personnel, je tiens à exprimer ma solidarité envers le peuple espagnol et notre compassion face aux épreuves qu’il traverse. Nous saluons le courage des équipes de secours et de tous ceux qui s’unissent pour aider les sinistrés.

Recevez, Votre Majesté, l’expression de mes sincères condoléances et de mon soutien dans cette douloureuse épreuve.

Albert, Prince de Monaco »