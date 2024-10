Sur les traces de son grand frère, Arthur Leclerc est champion d’Italie à Monza

Le rideau est tombé sur l’ultime acte du Championnat d’Italie de Gran Turismo Endurance à l’Autodromo Nazionale di Monza ce dimanche. Le pilote monégasque Arthur Leclerc, aux côtés de Tommaso Mosca et de Giancarlo Fisichella, ont brillamment décroché le titre dans la catégorie CIGT Endurance GT3.

Monza, souvent surnommé le « temple de la vitesse », a de nouveau été le théâtre d’une compétition épique après le passage de la Scuderia Ferrari et la victoire éclatante de Charles Leclerc en Formule 1, tout début septembre.

Avec douze Ferrari alignées sur la grille, la tension était à son comble. L’équipe de la Scuderia Baldini, emmenée par le talentueux Arthur Leclerc, a fait vibrer les cœurs des fans au volant de leur Ferrari 296 GT3, numéro 27.

À seulement deux points des leaders avant cette ultime manche, Arthur Leclerc, Tommaso Mosca et Giancarlo Fisichella savaient que chaque tour compterait. Ce week-end, ils ont fait preuve d’une détermination exceptionnelle. Après avoir brillé en qualifications, ils ont réussi à surmonter la pression et à s’imposer sur la piste, remportant le titre général GT3 tant convoité.

Une saison mémorable

Cette saison a été marquée par des moments forts, mais rien n’égale l’excitation de cette dernière course. Leur performance à Monza, après des semaines de travail acharné et de préparation, a été couronnée de succès. Arthur Leclerc et son équipe ont prouvé qu’ils sont prêts à relever tous les défis.

Avec cette victoire, le trio Leclerc-Mosca-Fisichella a enfin réalisé son rêve. La joie et l’euphorie étaient palpables sur le podium, où ils ont célébré leur succès avec leurs supporters. La Scuderia Baldini a démontré que l’unité et la cohésion sont essentielles pour triompher dans un sport aussi compétitif.

Avec cette victoire à Monza, Arthur Leclerc et la Scuderia Baldini ouvrent la voie à une nouvelle ère. Leur succès ne fait que renforcer leur désir de poursuivre sur cette lancée et de viser de nouveaux sommets dans les années à venir.

