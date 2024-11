Concert, théâtre, danse… Voici ce que réserve la nouvelle saison culturelle de Menton 

La saison culturelle à venir de la ville de Menton s’annonce riche de promesses !

Pour compléter la saison d’expositions des musées de Menton lancée au printemps dernier, la ville souhaite « replacer la culture au cœur de la cité » avec une nouvelle saison de spectacles et de concerts très prometteuse.

Des artistes de renommés comme Angelin Preljocaj, Kader Attou, Roland Auzet, Muriel Mayette et Emilie Lalande et Olivier Solivérès seront à l’affiche de cette nouvelle saison bien pensée qui abordera les plus grands thèmes de l’humanité et de l’histoire.

Trois productions phares s’inviteront ainsi sur les planches du magnifique théâtre Francis Palmero. Il y aura l’adaptation du roman de Giuliano Da Empoli, Le Mage du Kremlin, mettant en lumière les arcanes du pouvoir soviétique mais aussi une version modernisée de la fameuse pièce de Molière Les Fourberies de Scapin et Le Cercle des poètes disparus, capable de toucher toutes les générations.

La musique aura aussi une place prépondérante au sein de cette saison 2024-2025. Au programme ? Le traditionnel « concert du Nouvel An » ainsi que des concerts variés (pop musique, jazz, musique baroque, etc.), suivis d’un brunch, les dimanches 8 décembre, 2 février, 4 mai et 1er juin prochain. Il y a de tout, pour tout le monde !

