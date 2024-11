Monaco et le Qatar unis pour promouvoir le sport comme vecteur de développement durable

La résolution de l’ONU a été adoptée à l’unanimité.

Une petite victoire pour Monaco. Fruit d’une collaboration entre les missions permanentes de Monaco et du Qatar, co-présidentes du Groupe des Amis du sport au service du développement durable, la résolution proposée par les deux pays a été adoptée ce 12 novembre par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Intitulée « Le sport, facteur de développement durable », la résolution rappelle que le sport favorise des aspects clés comme l’éducation, la santé physique et mentale, l’égalité des sexes, et l’inclusion sociale. Elle met également en avant les valeurs de paix, de tolérance et de respect, tout en soulignant la nécessité de lutter contre la corruption dans le sport.

Alyson Calem-Sangiorgio, Deuxième Secrétaire de la Mission Permanente de Monaco auprès de l’ONU, a représenté Monaco lors de cette session, rappelant la capacité du sport à fédérer et l’importance des partenariats, et le rôle central du Comité international olympique (CIO).

Le mandat de Thomas Bach touchant à sa fin, une réunion spéciale et un déjeuner ont été organisés pour honorer toutes ses années en tant que président du CIO. Lors de son intervention, M. Bach a souligné l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le sport.