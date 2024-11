Les meilleurs cinémas de Monaco et ses alentours

Vous recherchez un cinéma particulier sur la Côte d’Azur ? La région regorge d’options pour toutes les envies.

Du charme historique des petites salles d’art et d’essai aux multiplexes high-tech offrant des expériences immersives, voici une sélection de cinémas proches de Monaco.

Publicité

Le Cinéma des Beaux-Arts de Monaco

Le cinéma partage son entrée avec le théâtre Princesse Grace © Wikimedia

Situé en plein cœur de la Principauté, le Cinéma des Beaux-Arts est une adresse emblématique pour les amateurs de cinéma à Monaco. Il partage son entrée avec le Théâtre Princesse Grace et offre une magnifique vue sur la Méditerranée.

Son cadre élégant et le seul cinéma de la Principauté en font un lieu prisé des Monégasques et des visiteurs. Place sur la mythique Avenue d’Ostende au numéro 12, c’est la Princesse Grace Kelly qui l’a imaginé. Comptez 12 € pour le tarif plein et 9,50 € pour les étudiants.

Pour plus d’informations rendez-vous directement sur le site internet.

L’Institut Audiovisuel de Monaco

Créé en 1997 sous le nom d’Archives audiovisuelles de la Principauté de Monaco, l’Institut Audiovisuel de Monaco (IAM) a pour mission de préserver et de valoriser le patrimoine cinématographique et audiovisuel monégasque. Il conserve des films, des archives télévisées, des photographies et des documents sonores liés à Monaco. Depuis 2004, l’IAM organise des projections mensuelles dans le cadre des « Mardis du Cinéma » qui ont lieu à 19h.

L’Institut Audiovisuel célèbre le pouvoir du cinéma : une nouvelle saison qui interroge notre regard

L’Institut Audiovisuel de Monaco, situé à L’Engelin au 83-85 boulevard du Jardin Exotique, offre un tarif très accessible : 5 € la séance. Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Cinéma Pathé Gare du Sud à Nice

© Ville de Nice

Lancé en 2018, le Pathé Gare du Sud est un cinéma moderne, situé dans le quartier de la Libération à Nice. Ce multiplexe propose de nombreuses projections en version originale, avec une attention particulière pour les films internationaux, ce qui en fait son succès.

Réputé pour sa salle Dolby Cinema, la seule dans la région, ce cinéma offre une qualité d’image et de son incomparable. Les spectateurs bénéficient d’un grand confort avec des sièges inclinables, d’une projection laser de haute qualité et d’un son immersif. La séance normale est au tarif de 16,40 €. Le Cinepass (abonnement mensuel illimité pour tous les cinémas Pathé en France) est de 22,90 €.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Le Cinéma Rialto à Nice

Situé à proximité de la mer au 4 rue de Rivoli, le Cinéma Rialto est un lieu incontournable pour les cinéphiles Niçois. Ce cinéma d’Art et d’Essai se distingue par ses 5 salles et propose une programmation éclectique : des films d’art et d’essai en version originale sous-titrée (VOST) aux longs-métrages grand public. Le Rialto, c’est une ambiance paisible, loin de l’agitation des multiplexes et proche de la mer. Comptez 9 € pour une séance et 7,50 € pour le tarif réduit.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Le Cinéma de Beaulieu-sur-Mer – le moins cher

L’été, le cinéma propose des séances en plein air © Facebook / Cinéma Beaulieu-sur-mer

Le cinéma de Beaulieu-sur-Mer est également classé Art et Essai. Celui-ci propose une programmation variée. Les spectateurs peuvent y découvrir des films en Français et en version originale sous-titrée, ainsi que des retransmissions d’opéras et de ballets en direct ou en différé, notamment depuis le Royal Opera House de Londres.

Des ciné-conférences, des cycles thématiques et des rencontres avec des cinéastes sont également organisés. En été, des séances de cinéma en plein air sont proposées au Théâtre de la Batterie, en partenariat avec la Ville de Beaulieu-sur-Mer.

Ces projections ont lieu à la tombée de la nuit en juillet et août. Les tarifs sont les suivants : 8,50 € pour les séances classiques et 7 € pour le tarif réduit. Les spectacles d’opéra et de ballet sont proposés à 21 € en plein tarif et 12 € en tarif réduit. Les billets peuvent être achetés directement sur place les soirs de projection.

Le Cineum de Cannes

© Cineum Cannes

Inauguré le 6 juillet 2021, ce cinéma est un multiplexe situé dans le quartier de La Bocca. Le bâtiment a été imaginé par l’architecte Rudy Riciotti. Ce cinéma abrite 12 salles de cinéma (2 450 places) et de nombreuses salles spéciales selon l’expérience souhaitée : la salle IMAX (écran de la taille d’un terrain de tennis), la salle Aurore, la salle Screen X et la salle Lodge.

Il faut compte 13 € pour une place, 6 € pour les moins de 16 ans et 8 € pour les étudiants. Un supplément de 2 à 6 € est appliqué pour les projections spéciales (IMAX, Aurore, Lodge, Screen X et 3D). Le Cineum Cannes abrite également un espace de réalité virtuelle et un espace d’exposition de 500 m², dédié aux arts visuels.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Le cinéma Les Balcons de Mougins

© Cinéma Les Balcons – Mougins

Cette année Mougins a fait fort ! Situé à quelques minutes de Nice, le cinéma Les balcons de Mougins a inauguré, en avril 2024, une salle de cinéma révolutionnaire appelée Oma. Cette salle unique vous baigne dans une atmosphère futuriste.

Le design de la salle, imaginé par les architectes Pierre et Nicolas Chican, comprend des balcons suspendus en forme de sous-coupes volantes. Ils peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes et sont dotés de sièges ultra-confortables et de haut-parleurs intégrés pour une immersion sonore totale. Cette salle de 145 places propose des séances au tarif de 15 euros pour une place en loge, 13,50 € pour les étudiants et 10 € pour les jeunes de moins de 16 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet ou par téléphone au 09 78 09 03 03.

Le cinéma Eden de Menton

Cinéma Eden Menton © Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le cinéma de Menton, situé rue de la République, est le seul établissement cinématographique de la ville. Créé pendant la Première Guerre mondiale sous le nom d’Eden-Cinéma, il a évolué au fil des décennies. Dans les années 1960, il disposait d’une seule salle de 500 places, qui a ensuite été transformée en un complexe de 3 salles climatisées. Reconnaissable à sa haute façade jaune ornée de colonnes, cet établissement classé Art et Essai propose une programmation variée, avec des films en exclusivité et majoritairement en version française.

Comptez 8,50 euros la séance et 7 euros pour le tarif réduit.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Le Monaco Open Air Cinema

© cinemas2monaco

Quand c’est l’été à Monaco, c’est aussi l’occasion de se rendre au Monaco Open Air Cinema. Installé sur le parking des Pêcheurs, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, cet espace offre l’écran de cinéma en plein air le plus grand d’Europe (220 m²).

Ouvert chaque été de mi-juin à début septembre, il propose des projections en version originale sous-titrée dans un cadre exceptionnel, face au Rocher. Les films sont projetés chaque soir de la période à 22 heures. Avec une capacité de 500 sièges, ce cinéma est un lieu incontournable pour les Monégasques l’été sous les étoiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet.

Quels sports extrêmes pratiquer à Monaco et ses alentours ?