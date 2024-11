Wannenes : Une collection d’exception d’Anna Kanakis mise aux enchères à l’Hôtel Métropole

Les vendredi 29 et samedi 30 novembre à partir de 10 heures, l’Hôtel Métropole accueillera l’exposition des lots de la prochaine vente aux enchères organisée par la maison Wannenes, avant le grand événement prévu le dimanche 1er décembre.

À cette occasion, les passionnés d’art et de luxe pourront admirer une collection exceptionnelle de plus de 584 bijoux, montres et sacs de luxe, dont plus de 70 pièces emblématiques ayant appartenu à l’actrice et icône de mode Anna Kanakis.

Publicité

La vente débutera par les sacs de luxe à 11 heures, suivis des montres à midi, et des bijoux en deux sessions, prévues à 14h30 et à 17h30. Une opportunité unique de découvrir des trésors historiques et d’autres superbes objets dont des cravates, des cendriers, des vases de grandes marques, parfaits pour des cadeaux de Noël hors du commun.

Les trésors d’Anna Kanakis au profit de deux fondations

Un an après sa disparition, une partie de collection personnelle d’Anna Kanakis, qui a marqué les esprits par sa beauté et son talent, sera mise aux enchères. L’actrice, née en Sicile et couronnée Miss Italie à seulement 15 ans, a conquis les podiums internationaux et l’univers du cinéma dans les années 1980 et 1990.

Les 70 bijoux proposés seront vendus pour une noble cause comme elle l’avait demandé avant son décès. En effet, les bénéfices de la vente seront reversés à deux fondations : la Fondazione Veronesi, engagée dans la recherche scientifique pour trouver de nouveaux traitements pour les maladies cancéreuses, et la Fondazione Italiana Linfomi (FIL), dédiée à la lutte contre les lymphomes.

C’est la maison Wannenes et son expertise qui ont été choisi pour mettre en vente ces précieux objets. « Nous sommes très heureux d’avoir été choisi pour cette noble cause. L’objectif est louable », a commenté Teresa Scarlata, la responsable du département bijoux pour Wannenes.

Des prix records pour la vente aux enchères Wannenes à l’Hôtel Métropole

Parmi les trésors, un superbe bracelet en or et en diamants du designer Barry Kieselstein Cord (Lot 350) représentant un crocodile estimé entre 4 000 et 6 000 euros. Des colliers et boucles d’oreilles tous plus magnifiques les uns que les autres attendent leurs acheteurs.

© Wannenes

Des bijoux scintillants d’exception

Les amateurs de haute joaillerie seront captivés par la diversité et l’élégance des bijoux proposés lors de cette vente. Parmi les trésors, le lot 585, une bague en platine, émeraude et diamants signée Petochi Roma, se distingue par l’intensité et la pureté rare de son émeraude, comme le souligne Teresa Scarlata.

© Wannenes

Certifiée SSEF, la pierre précieuse provient des riches mines de Colombie. Autre pièce remarquable, le lot 497, un bracelet bandeau en or, platine, perles de culture, émeraudes et diamants, alliant élégance classique et complexité technique.

Nous avons beaucoup de choix, il y en a pour tous les goûts ! Teresa Scarlata

Le luxe s’exprime également à travers des créations iconiques, telles que la minaudière en or, émail et diamants signée Cartier des années 1930 (lot 303), ou encore un collier de la collection « Molécules d’adrénaline » en or, cristal de roche et diamants, conçu en partenariat avec Laurenz Bäumer pour Cartier (lot 475), estimé entre 55 000 et 65 000 euros.

© Wannenes

Côté glamour, les pendants d’oreilles du lot 584, signés Bvlgari, séduisent par leur éclat. Ces bijoux en platine et diamants des années 60, sont estimés entre 120 000 et 150 000 euros.

© Wannenes

Plus original, la broche en forme de clown (lot 567). C’est un bijou en or orné de saphirs, rubis, émeraudes et diamants, également signé Bvlgari. Une œuvre d’art où la fantaisie rencontre l’art joaillier.

© Wannenes

Des montres de prestige sous le marteau

Les amateurs d’horlogerie fine seront aussi comblés par la sélection exceptionnelle proposée lors de la vente. Parmi les pièces maîtresses, le lot 150, une Rolex Daytona, Big Red emblème de l’élégance et de la performance, qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs les plus avertis, estimée entre 35 000 et 55 000 euros. Cette pièce phare sera accompagnée de nombreuses autres créations de la célèbre maison genevoise.

© Wannenes

Les montres Audemars Piguet occupent également une place de choix, avec notamment le lot 181, une Royal Oak Offshore, incarnation de l’alliance entre robustesse et sophistication, estimée entre 35 000 et 55 000 euros tout comme la Audemars Piguet Royal Oak Chronograph (Lot 182) en or jaune estimation estimée entre 45 000 et 55 000 euros ou encore le lot 183, une Audemars Piguet Royal Oak Jumbo en acier, estimée à 55 000 et 75 000 euros

© Wannenes

Des sacs iconiques à l’honneur

Parmi les lots phares, le lot 70, un Hermès Mini Kelly bi-ton, édition limitée de 2021, en cuir rouge et rose avec intérieur bleu Zanzibar, estimé entre 17 000 et 22 000 euros, incarne l’exclusivité de la maison Hermès.

© Wannenes

Les amateurs de vintage apprécieront, un Kelly sellier tricolore de 1983 (lot 61), estimé entre 6 000 et 9 000 euros, tandis que le lot 67, un sac Chanel Lucky Charms en cuir matelassé noir, offre un charme intemporel remis au goût du jour, estimé lui entre 5 000 et 8 000 euros.

© Wannenes

L’expertise Wannenes

Depuis sa création en 2001, la maison Wannenes s’impose comme une référence sur le marché de l’art. Avec des bureaux à Gênes, Milan, Rome, Turin et Monte-Carlo, elle attire des collectionneurs du monde entier. « Organiser cette vente à Monaco, dans un cadre aussi prestigieux que l’Hôtel Métropole, permet de sublimer les pièces et d’offrir une visibilité internationale aux enchérisseurs », explique Teresa Scarlata.

Rendez-vous dès le 29 novembre pour découvrir les merveilles de l’exposition, avant la vente le 1 décembre qui promet d’être riche en rebondissements. Retenez la date, la prochaine vente est déjà annoncée pour 7 et 8 juillet 2025 ! 7 et 8 juillet

Informations pratiques