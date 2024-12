Comment devenir chauffeur de bus à Monaco ?

Monaco Tribune vous présente une nouvelle série dédiée aux métiers de la Principauté. Parmi eux, les chauffeurs de la Compagnie des Autobus de Monaco (C.A.M) occupent une place essentielle en transportant chaque jour des passagers à travers les rues de Monaco.

Avec 125 conducteurs actuellement en poste, la C.A.M est en quête de nouveaux talents pour rejoindre ses équipes. Mais comment devient-on chauffeur de bus à Monaco ? La C.A.M nous répond.

Publicité

Quelles formations sont nécessaires pour exercer ce métier à Monaco ?

C.A.M : Il faut un titre professionnel de conducteur de transport en commun de voyageurs, suivant une formation de trois à six mois, a minima un permis D à partir de 24 ans. En France, les organismes tels que l’AFTRAL (Apprendre et se Former en Transport et Logistique), l’ECF (Examen de Conformité Fiscale) font passer les titres professionnels.

Pour les Monégasques, le permis D seul est suffisant.

Toute expérience dans le transport (poids lourds, tourisme) et avec la clientèle (commercial, vente) est la bienvenue.

Les profils monégasques sont-ils prioritaires ?

C.A.M : Oui, d’une part du fait de la loi et d’autre part du fait de la proximité géographique.

C’est un métier contraignant à horaire variable, la proximité facilite les conditions de travail. Mais, nous constatons que c’est de moins en moins le cas. Nous recevons des candidatures de personnes hors département ou en provenance des communes au-delà de Cannes.

La C.AM. exploite six lignes régulières d’autobus, quatre lignes express, deux lignes nocturnes, un service Bateau-Bus, un service de transport à la demande et plusieurs transports scolaires © C.A.M.

Quelles sont les conditions pour devenir chauffeur de bus à Monaco ?

C.A.M : Nous respectons les conditions d’embauche prévues par la loi n°629.

Nous déposons une offre d’emploi et nous recevons d’abord les Monégasques. Puis, nous étudions les autres candidatures, dont les parcours professionnels correspondent aux attentes de l’entreprise. Nous les recevons en entretien et en tests.

Pour les salariés souhaitant travailler à Monaco, il faut l’obtention d’un permis de travail* ainsi que la délivrance de l’extrait du casier n° 3 vierge. La délivrance du permis de travail permet de vérifier notamment un ensemble de critères confirmant que le candidat peut exercer ce métier en Principauté. Un test de conduite est pratiqué, puis des entretiens.

*Travailler à Monaco nécessite un permis de travail, indispensable pour tout salarié, quelle que soit la durée du contrat. La demande est initiée par l’employeur auprès du Service de l’Emploi, qui priorise les Monégasques et les résidents locaux. Un questionnaire médical et des documents d’identité sont également requis pour finaliser la procédure.

© C.A.M.

C.A.M : Nous informons sur nos canaux de communication (LinkedIn, Facebook, Instagram, X) que nous recrutons. L’offre d’emploi est déposée au Service de l’Emploi. Nous participons aux salons de l’emploi à Monaco et sur la région économique voisine. Nous informons également nos propres salariés de ces recherches pour favoriser la cooptation.

Pour postuler, il suffit d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation à l’adresse des Ressources Humaines : rh@cam.mc. Les candidatures sont triées, étudiées, puis nous demandons un ensemble de documents justificatifs pour confirmer le CV et les diplômes obtenus.

Lors des campagnes de recrutement, nous organisons des demi-journées de recrutement avec des tests de conduite et des entretiens.

© C.A.M.

Quelles sont les conditions de travail des chauffeurs de bus à Monaco ?

C.A.M : C’est un contrat pour 35 heures hebdomadaires avec une première année de stage contractée en CDD. Après évaluation, le salarié est titularisé en CDI.

Les horaires sont répartis du lundi au dimanche avec un jour de repos hebdomadaire. Les horaires sont majoritairement à horaires continus, en service du matin, après-midi ou de soirée, selon les rotations. Les horaires sont connus en avance.

Nous bénéficions de 14 jours fériés et de 35 jours de congés payés au terme d’une année d’acquisition. Les jours de repos et les périodes de vacances sont répartis équitablement au cours d’une année civile.

Quels sont les avantages ?

C.A.M : Les avantages sont liés à la Principauté, avec un taux de charges salariales plus bas que dans le pays voisin. La rémunération y est donc intéressante et la grille d’ancienneté évolue rapidement dès six mois d’entreprise.

Le salarié est inscrit aux Caisses Sociales de Monaco et peut également bénéficier des avantages issus de ces caisses.

Nous disposons de notre propre convention collective. Les primes et les avantages sont nombreux : gratification de fin d’année, prime de départ en vacances, vêtements de travail, proximité des lieux de prise et de fin de service, participation mutuelle, fonds social.

Pour donner des fourchettes basses et assurées, nos salaires au départ sont de 2 300 euros net, au terme d’une année de contrat 2 500 euros net et au terme de trois années de 2 900 euros net.

Qu’est-ce qui est attendu d’un chauffeur de bus ?

C.A.M : Avant tout, il faut aimer conduire en sécurité, apprécier le fait de travailler à Monaco. Il faut également aimer le contact clientèle et savoir gérer la pression et les tensions. Le conducteur doit savoir travailler seul, tout en communiquant avec les équipes.

Philippe Gerardin : montez à bord, c’est lui le chauffeur !