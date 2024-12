L’AS Monaco et la Direction du Tourisme et des Congrès renouvellent leur partenariat pour promouvoir Monaco

L’AS Monaco et la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco (DTCM) ont annoncé le renouvellement de leur partenariat, un accord important pour mettre en avant la Principauté et la marque Visit Monaco à travers le football dans le monde.

Après avoir été visible sur le maillot de l’équipe professionnelle en début de saison, le logo Visit Monaco est désormais inscrit sur les tenues des équipes de l’Academy, notamment les groupes Elite, U19 et U17.

Ces jeunes talents auront ainsi l’honneur de représenter Monaco lors des compétitions nationales et européennes telles que l’UEFA Youth League et la Premier League International Cup, jusqu’à la fin de la saison 2024/25.

Un partenariat gagnant-gagnant pour Monaco

Ce partenariat renouvelé permet à l’AS Monaco de bénéficier de l’expertise et du réseau de la DTCM pour mieux cibler les visiteurs internationaux de la Principauté. En échange, l’AS Monaco continue de porter haut les couleurs monégasques à travers ses équipes de jeunes joueurs, tout en participant activement à la promotion de la destination.

Des campagnes de marketing conjointes seront également menées pour renforcer l’attractivité de Monaco en tant que destination touristique.

La DTCM au cœur du rayonnement de la Principauté

La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, service du Gouvernement Princier, œuvre pour assurer une fréquentation touristique élevée tout au long de l’année, en étroite collaboration avec l’ensemble de acteurs touristiques, économiques et culturels de la Principauté.

Grâce à sa Convention Bureau, sa division Tourisme de Loisirs et Promotion des Ventes, ainsi que son marketing ciblé, la DTCM déploie des stratégies adaptées aux besoins des différents marchés internationaux. En parallèle, sa cellule Responsabilité Sociétale et Environnementale veille à rendre la destination toujours plus responsable et durable.

