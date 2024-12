Le chef du Palais Princier Christian Garcia a élu le meilleur caviar du monde

Le 30 octobre dernier, la première édition des World Caviar Awards s’est tenue en Aquitaine, un événement qui a mis en lumière le caviar, aussi qualifié d’or noir.

Ce tout premier événement visait à promouvoir les fermes et négociants de caviar du monde, tout en offrant une occasion de découvrir ce met de luxe à un public plus large.

Des entreprises monégasques saluées

Organisé dans la région emblématique de la production de caviar en France, ce concours a attiré l’attention de nombreux experts gastronomiques.

Cette édition était présidée par Christian Garcia, chef des cuisines du Palais Princier de Monaco. Le jury était également composé de grandes figures de la gastronomie comme Marcel Ravin, Juan Arbelaez et Mathieu Martina. Ils ont été chargés de goûter à huis clos et à l’aveugle les 45 caviars en compétition.

Un processus de dégustation minutieux qui a permis de révéler plusieurs gagnants, notamment la victoire de plusieurs entreprises monégasques.

Les lauréats ont été honorés pour leur savoir-faire dans la production de caviar. Parmi eux, Eugeniu Zgardan, représentant la société Amura Monaco, a décroché le prix d’honneur du jury dans la catégorie négociant.

De son côté, Kateryna Legrand, fondatrice de l’entreprise Odessa Sturgeon et résidente à Monaco, a remporté la première place dans la catégorie ferme pour son caviar Sevruga.

« Une très belle expérience », selon Christian Garcia

La cérémonie de remise des prix, qui a eu lieu la semaine dernière en Principauté, a permis de célébrer ces succès monégasques. Les gagnants ont reçu leurs médailles en présence des membres du jury, dont Christian Garcia, qui a exprimé sa fierté de voir Monaco figurer parmi les dirigeants du secteur.

« Un tour du monde de 45 caviars, c’était une très belle expérience, de belles dégustations avec un produit qui évoque un des mets les plus exceptionnels qu’on puisse trouver et qui est vraiment un symbole de luxe et de qualité. C’était une compétition très serrée », a commenté le chef du Palais Princier au micro d’Aquitélé.