Louis et Marie Ducruet accueillent leur deuxième enfant : Bienvenue à Constance !

Louis Ducruet et son épouse Marie ont annoncé sur Instagram la naissance de leur deuxième enfant ©Marie Ducruet

Le 4 décembre, Marie Ducruet a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram.

« Notre famille s’agrandit à nouveau avec l’arrivée de notre petite Constance. Il y en a une qui était pressée de la rencontrer », a-t-elle publié sur sa page Instagram. Les messages de félicitations n’ont pas tardé à affluer : « Tous mes vœux de bonheur », « Félicitations à cette nouvelle petite princesse », « Congratulations ».

La petite Constance est née à 9h36 au Centre Hospitalier Princesse Grace © Marie Ducruet

Tandis que le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, allaient inaugurer le nouveau quartier Mareterra à peine 2 heures plus tard, au Centre Hospitalier Princesse Grace, la petite Constance pointait déjà le bout de son nez.

Sur le premier cliché de son carrousel d’images, Marie Ducruet partage le bracelet de naissance de sa fille avec inscrit : « Ducruet Constance, le 02/12/2024 à 9h36 », ainsi que la première rencontre entre Victoire, l’aînée de 20 mois, et sa petite sœur.

Une venue au monde très attendue

Louis et Marie Ducruet, mariés depuis 2019, avaient déjà partagé leur bonheur en juin dernier en annonçant attendre leur deuxième enfant.

La naissance de Constance comble de joie non seulement le couple monégasque, mais aussi la Princesse Stéphanie, qui devient grand-mère pour la deuxième fois.

© Marie Ducruet

