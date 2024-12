Monaco honore ses jeunes entrepreneurs lors de la 6ᵉ édition des Trophées de la JCEM

Cette initiative est menée avec l’appui du Gouvernement Princier, de la Direction de l’Expansion Economique, du Welcome Office et des partenaires de la JCEM © Philippe Fitte

Mardi 10 décembre a eu lieu la 6e édition des Trophées de la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) à l’Auditorium Rainier III.

L’événement, placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, a été animé par l’animateur Charly Nestor. La soirée était rythmée par des interventions musicales des Archets d’Ingres.

© Philippe Fitte

Le président de la JCEM, Clément Maréchal a souligné l’importance de l’entrepreneuriat pour Monaco. Un message également appuyé par Didier Guillaume, Ministre d’État. Tous deux ont évoqué le soutien de la Principauté envers les jeunes créateurs d’entreprises.

Les Lauréats du Concours de Création d’Entreprise

Après les présentations des participants du concours « Graine d’entrepreneur 2024 », c’est le Concours de Création d’Entreprise (CCE) qui était à l’honneur. Pour cette 29e édition du concours, trois projets ont été récompensés, reconnus pour leur innovation et leur impact potentiel sur l’économie monégasque.

© Philippe Fitte

Tout d’abord, ExcelloCenter a remporté le Prix du Gouvernement Princier. Cette entreprise, créée par Romain Le Rouge et Alexis Lanari, propose du soutien scolaire flexible pour les élèves de primaire et de collège, avec des horaires étendus et des stages pendant les vacances.

© Philippe Fitte

Drones for Yachts a obtenu le Prix de la JCEM. Portée par Pierre Deyris et Marta Migliorero, cette entreprise permet aux yachts de recevoir des produits à bord grâce à des drones. Une solution innovante pour le secteur du yachting à Monaco.

Enfin, Sianatech a remporté le Prix Coup de Cœur du Jury. Cette société, dirigée par Yacine Bayar, propose des solutions pour améliorer la gestion et la maintenance des installations, en combinant expertise et technologie.

© Philippe Fitte

Pensé dans le but d’aider et d’accompagner les entrepreneurs à Monaco, cet événement permet de mettre en avant des projets intéressants et de donner une visibilité à ces entreprises.