Monte-Carlo Film Festival : le triomphe de la comédie espagnole

Le Prince Albert II a remis le Prix d’excellence du MCFF Award à Giuseppe Tornatore, récompensé par un oscar mais aussi lors du Festival de Cannes.

La 21ème édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie a une nouvelle fois mis à l’honneur le cinéma international. Sous la direction d’Ezio Greggio, cet événement s’est tenu du 27 au 30 novembre 2024 au Grimaldi Forum. En présence du Prince Albert II, la soirée de gala et de remise des prix s’est tenue samedi soir.

Le Prince Albert II remettant le prix à Giuseppe Tornatore © MCFF / S.Chiappalone

Le film espagnol La Casa en Flames de Dani De La Orden a remporté deux récompenses : le Prix du Meilleur Film et le Prix du Jury Populaire. Déjà un habitué du festival, c’est sa quatrième participation, le réalisateur a conquis le cœur du public et des jurés, Federica Sabatini, Ricky Memphis, et Andréa Ferréol, tous les trois présidés cette année par l’actrice française Anne Brochet.

D’autres talents internationaux ont été salués. Le Canadien Matthew Rankin a décroché le Prix de la Meilleure Réalisation pour Universal Language, tandis que l’Argentin Marcelo Subiotto a été sacré Meilleur Acteur pour Puan. Du côté des actrices, l’Anglaise Marie Benati s’est distinguée grâce à sa performance dans Paul & Paulette Take a Bath. Enfin, le Prix de la Meilleure Comédie en court-métrage a été attribué à Allégresse, réalisé par Gillie Cinneri.

Andréa Ferréol © MCFF / S.Chiappalone

Le gala a également honoré des figures emblématiques du septième art. Giuseppe Tornatore, réalisateur du légendaire Nuovo Cinema Paradiso, a reçu le Prix d’Excellence des mains du Souverain, tandis qu’Andréa Ferréol, muse de Marco Ferreri, a été distinguée pour ses 50 ans de carrière. Salvatore Esposito, connu pour son rôle dans Gomorra, et Federica Sabatini, révélation de Suburra, ont également été récompensés.

